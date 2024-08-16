Cher Ndour: Beşiktaş'ta Yeni Bir Başlangıç

Cher Ndour Beşiktaş'ta

Beşiktaş, kiralık olarak Paris Saint-Germain'den kadrosuna kattığı genç futbolcu Cher Ndour ile yeni bir sayfa açtı. Ndour, siyah-beyazlı kulübün, genç oyuncuların kariyerlerini olumlu yönde şekillendirebileceği bir platform sunduğunu ifade etti.

Kendini İyi Hissediyor

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ndour, "Kendimi burada çok iyi hissediyorum. Başarılı olmak için her şey mevcut. Takım arkadaşlarımla antrenman yaptım ve onların yaklaşımlarından çok memnunum. Enerji harika, çok mutluyum. Beşiktaş, gençlerin değerini artırabilecek bir kulüp. Burada başarılı olmak tamamen benim elimde" diye sözlerine devam etti.

İyi Bir Fiziksel Durumda

Ndour, fiziksel olarak iyi durumda olduğunu belirterek, "PSG ile birlikte antrenmanlarda yer aldım. Çok sıkı çalıştım. Tam anlamıyla %100 hazır değilim, çünkü yeni geldim ama her zaman en iyisini vermeye çalışırım" dedi.

8 Numarada Kendini Tanımlıyor

Paul Pogba'ya benzetilmesiyle ilgili de konuşan Ndour, "Kendimi ortada oynayan bir oyuncu olarak tanımlıyorum, ancak 8 numara benim için en ideal pozisyon. Buraya gelmekle doğru bir seçim yaptım. Buradaki derbileri izleyerek geldim ve takım arkadaşlarımla daha önce tanıştım" diyerek düşüncelerini paylaştı.