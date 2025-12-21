DOLAR
Şahinbey Ampute'den İzmir'de 11-0'lık Farklı Galibiyet

Şahinbey Ampute, İzmir Büyükşehir Belediye Spor Ampute'yi deplasmanda 11-0 yenerek şampiyonluk hedefiyle galibiyet serisini sürdürdü.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 15:21
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 15:21
Şahinbey Ampute Futbol Takımı, deplasmanda İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Ampute Takımı'nı 11-0 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü.

Karşılaşma Özeti

Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan mavi-beyazlı ekip, İzmir'de oynanan mücadelede hem hücumda hem savunmada üstün bir performans sergiledi. İlk dakikalardan itibaren oyunun kontrolünü elinde tutan Şahinbey Ampute, bulduğu gollerle skoru sürekli artırarak karşılaşmayı 11-0 gibi net bir skorla tamamladı.

Takımın Durumu

Şahinbey Ampute'nin bu farklı galibiyeti, takımın ligdeki iddiasını ve form durumunu açıkça ortaya koydu. Deplasmanda elde edilen bu sonuç, mavi-beyazlı ekibin şampiyonluk hedefiyle ilerlediğini gösteriyor.

Başkanın Açıklaması

Cuma Güzel: 'Tüm maçlarımıza adım adım bakıyoruz. İzmir deplasmanı bizim için zorlu deplasmanlardan biriydi. Ancak, bu zorlu deplasmandan kayıpsız dönmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Alınan galibiyeti Onursal Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na armağan ediyoruz. Tüm oyuncuları ve teknik ekibi kutluyorum'

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

