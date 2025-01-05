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Chicago Bulls, Derrick Rose'un Formasını Emekliye Ayıracak

Chicago Bulls, eski oyuncusu Derrick Rose'un 1 numaralı formasını gelecek sezon emekliye ayırıyor.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 15:10
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 15:10
Chicago Bulls, Derrick Rose'un Formasını Emekliye Ayıracak

Chicago Bulls, Derrick Rose'un Formasını Emekliye Ayırıyor

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Chicago Bulls, gelecek sezon efsanevi oyuncusu Derrick Rose'un 1 numaralı formasını emekliye ayırma kararı aldı. Bulls'tan yapılan açıklamada, "Bulls, 2025-2026 NBA sezonu sırasında Derrick Rose'un numarasını emekliye ayıracak. Chicago Bulls'ta hiçbir oyuncu artık 1 numaralı formayı giymeyecek. 1 numara, her zaman Chicago'dan olacak," ifadelerine yer verildi.

Derrick Rose'un Tarihi Başarıları

Derrick Rose, Bulls tarihine adını altın harflerle yazdırarak Jerry Sloan (4), Bob Love (10), Michael Jordan (23) ve Scottie Pippen (33) gibi efsanelerin arasına katılıyor. Rose, forması emekli edilen 5. oyuncu olarak tarihe geçecek.

Chicago doğumlu olan Rose, 2008 NBA draftında Bulls tarafından birinci sıradan seçilmiş ve 2008-2016 yılları arasında bu formayı giymiştir. 2009'da sezonun en iyi çaylak oyuncusu, 2011'de ise sezonun en değerli oyuncusu (MVP) ödüllerine layık görülmüştür. Ligde 3 kez all-star seçilen Rose, NBA tarihinin MVP unvanını kazanan en genç basketbolcusu olma rekoruna da sahiptir.

Bulls formasıyla 406 normal sezon maçına çıkan Rose, 19,7 sayı, 3,7 ribaunt ve 6,2 asist ortalamalarıyla dikkat çekmiştir. Eylül 2024'te kariyerine son veren 36 yaşındaki oyuncu, Chicago Bulls'un yanı sıra New York Knicks, Cleveland Cavaliers, Minnesota Timberwolves, Detroit Pistons ve Memphis Grizzlies gibi takımlarda da forma giymiştir.

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