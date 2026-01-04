Chris Silva, Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisini Tribünden İzledi

Fenerbahçe'nin yeni transferi salonda yer aldı

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın yeni transferi Chris Silva, Basketbol Süper Ligi'nde oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe Beko maçını kenardan takip etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. hafta karşılaşması Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynandı. Maçı izlemek için salona gelen Silva, kadroda olmayan oyuncular ve Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte derbiyi takip etti.

Sarı-lacivertlilerin, AEK takımından kadrosuna kattığı Gabonlu pivot Chris Silva, takımını tribünden destekledi.

