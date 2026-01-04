DOLAR
Chris Silva Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisini Tribünden İzledi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Chris Silva, Basketbol Süper Ligi 14. hafta Beşiktaş-Fenerbahçe maçını Basketbol Gelişim Merkezi'nden takip etti.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 20:52
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 20:52
Fenerbahçe'nin yeni transferi salonda yer aldı

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın yeni transferi Chris Silva, Basketbol Süper Ligi'nde oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe Beko maçını kenardan takip etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. hafta karşılaşması Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynandı. Maçı izlemek için salona gelen Silva, kadroda olmayan oyuncular ve Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte derbiyi takip etti.

Sarı-lacivertlilerin, AEK takımından kadrosuna kattığı Gabonlu pivot Chris Silva, takımını tribünden destekledi.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

