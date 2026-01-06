Thomas Reis: "Agresifliğe İhtiyacımız Var" – Samsunspor Fenerbahçe Maç Değerlendirmesi

Thomas Reis: "Agresifliğe İhtiyacımız Var"

Samsunspor, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaştıkları Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldukları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Reis, maçın ilk yarısında istediklerini yapamadıklarını ifade ederek, "İlk yarı istediklerimizi gerçekleştiremedik. İkinci yarı sistem değişikliği de olmak üzere birçok değişiklik yaptık ancak agresif değildik. Agresifliğe ihtiyacımız var" dedi.

Teknik direktör, rakiplerini aldıkları galibiyet nedeniyle kutlayıp, "Hak ettikleri bir galibiyet aldılar" açıklamasında bulundu. Reis ayrıca takımının durumuna ilişkin, "Ligin ikinci yarısı bizim adımıza zorlu geçecek. Sakat oyuncularımız var. Onların biran önce gelmesini istiyoruz. Ligin ikinci yarısına iyi başlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

