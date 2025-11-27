Cihan Aydın, Çaykur Rizespor - Kayserispor Maçının Hakemi

Çaykur Rizespor - Kayserispor maçını Cihan Aydın yönetecek

Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak Çaykur Rizespor ile Kayserispor karşılaşmasının hakemi belli oldu. Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan görevlendirmeye göre baş hakem Cihan Aydın olarak atandı.

Hakem kadrosu

Baş hakem Cihan Aydın'a yardımcı hakemler olarak Özcan Sultanoğlu ve Seyfettin Ünal görev yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Davut Dakul Çelik olacak.

FIFA kokartlı hakem Cihan Aydın, bu sezon Kayserispor'un maçını ilk kez yönetecek.

Maç bilgileri

Karşılaşma 29 Kasım Cumartesi günü Rize'de oynanacak ve saat 14.30'da başlayacak.

