Cihan Aydın, Çaykur Rizespor - Kayserispor Maçının Hakemi

Süper Lig 14. haftasında Çaykur Rizespor-Kayserispor maçını FIFA kokartlı hakem Cihan Aydın yönetecek. Maç 29 Kasım Cumartesi 14.30'da Rize'de.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 12:52
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 12:52
Çaykur Rizespor - Kayserispor maçını Cihan Aydın yönetecek

Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak Çaykur Rizespor ile Kayserispor karşılaşmasının hakemi belli oldu. Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan görevlendirmeye göre baş hakem Cihan Aydın olarak atandı.

Hakem kadrosu

Baş hakem Cihan Aydın'a yardımcı hakemler olarak Özcan Sultanoğlu ve Seyfettin Ünal görev yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Davut Dakul Çelik olacak.

FIFA kokartlı hakem Cihan Aydın, bu sezon Kayserispor'un maçını ilk kez yönetecek.

Maç bilgileri

Karşılaşma 29 Kasım Cumartesi günü Rize'de oynanacak ve saat 14.30'da başlayacak.

