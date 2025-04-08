Cihat Arslan'dan Çarpıcı Açıklamalar: 'Aksi Halde Amedspor Maçına Çıkmam'

Ankara Keçiörengücü-Şanlıurfaspor Maçının Ardından Önemli Açıklamalar

Trendyol 1. Lig 33. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü karşısında 4-1 mağlup olan Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, maç sonrası basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Gerekli Destek Gelmezse Amedspor Maçına Çıkmam

Arslan, takımına yeterli desteğin gelmediği takdirde Amed Sportif Faaliyetler karşısında sahaya çıkmayı düşünmeyeceğini ifade etti. ''Keçiören taraftarı 'Şanlıurfa kümeye' diye bağırıyor. Bütün şehirdeki büyüklerimize bu ses gelir, bize gelmez. Eğer biz kümeye düşüyorsak, bu sadece takımın düşmesi demek değildir. Sahipsiz kalmaması gereken büyük bir insan kitlesinden bahsediyoruz'' şeklinde konuştu.

Maç Sonrası Moral Krizi

Aktepe Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısında yedikleri golden sonra oyuncularının motivasyonunu kaybettiğini belirten Arslan, devre arasında yaptıkları uyarıları aktardı. ''Oyun disipliniyle devam edelim, zorluklarla mücadele edelim dedim, ama oyunculara bunu iletmek zor oluyor. Eğer şehir vazgeçiyorsa, futbolcu da kolayca vazgeçiyor'' dedi.

Keçiörengücü Teknik Direktörü'nden Güçlü Performans Vurgusu

Öte yandan, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Sedat Ağçay ise göreve geldiğinden beri takımlarının iki maçı da kazandığını belirtti. ''İki maçı da kazandık. Bu durumda oyuncularımızın bizim taleplerimize oldukça iyi tepki verdiğini görmekteyiz'' dedi. Ağçay, sürecin yoğun toplantılarla geçtiğini de sözlerine ekledi.