DOLAR
37,97 0,44%
EURO
41,85 -0,62%
ALTIN
3.645,69 -0,33%
BITCOIN
2.906.352,56 0,68%

Cihat Arslan'dan Çarpıcı Açıklamalar: 'Aksi Halde Amedspor Maçına Çıkmam'

Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, destek görmemeleri halinde Amed Sportif Faaliyetler maçına çıkmayacaklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 18:31
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 18:31
Cihat Arslan'dan Çarpıcı Açıklamalar: 'Aksi Halde Amedspor Maçına Çıkmam'

Ankara Keçiörengücü-Şanlıurfaspor Maçının Ardından Önemli Açıklamalar

Trendyol 1. Lig 33. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü karşısında 4-1 mağlup olan Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, maç sonrası basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Gerekli Destek Gelmezse Amedspor Maçına Çıkmam

Arslan, takımına yeterli desteğin gelmediği takdirde Amed Sportif Faaliyetler karşısında sahaya çıkmayı düşünmeyeceğini ifade etti. ''Keçiören taraftarı 'Şanlıurfa kümeye' diye bağırıyor. Bütün şehirdeki büyüklerimize bu ses gelir, bize gelmez. Eğer biz kümeye düşüyorsak, bu sadece takımın düşmesi demek değildir. Sahipsiz kalmaması gereken büyük bir insan kitlesinden bahsediyoruz'' şeklinde konuştu.

Maç Sonrası Moral Krizi

Aktepe Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısında yedikleri golden sonra oyuncularının motivasyonunu kaybettiğini belirten Arslan, devre arasında yaptıkları uyarıları aktardı. ''Oyun disipliniyle devam edelim, zorluklarla mücadele edelim dedim, ama oyunculara bunu iletmek zor oluyor. Eğer şehir vazgeçiyorsa, futbolcu da kolayca vazgeçiyor'' dedi.

Keçiörengücü Teknik Direktörü'nden Güçlü Performans Vurgusu

Öte yandan, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Sedat Ağçay ise göreve geldiğinden beri takımlarının iki maçı da kazandığını belirtti. ''İki maçı da kazandık. Bu durumda oyuncularımızın bizim taleplerimize oldukça iyi tepki verdiğini görmekteyiz'' dedi. Ağçay, sürecin yoğun toplantılarla geçtiğini de sözlerine ekledi.

İLGİLİ HABERLER

Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon: 4 Aylık Asgari Ücret Tutarında

7 Nisan 2025 İstanbul'da Okullar Tatil Mi? AKOM'dan Önemli Uyarılar!

SGK'dan 4600 Günle Emeklilik ve Tazminat Hakkı

Petrol Fiyatları Çöktü: Akaryakıt İndirimleri Yolda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AA Erkekler Basketbol Turnuvası Heyecanı Başladı
2
Alagöz Holding Iğdır FK, İstanbulspor'u 3-0 Geçti: Çağdaş Çavuş'tan Övgü Dolu Açıklamalar
3
Candeniz Berrak, Dünya Eskrim Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı
4
Manisa FK ve Amed Sportif Faaliyetler 2-2 Berabere Kaldı
5
A Milli Kadın Futbol Takımından Slovenya'ya Yenilgi
6
Trabzonspor, Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarına Start Verdi
7
Trabzonspor'un 19 Yaş Altı Takımına Destek Ziyareti

Nevşehir ve Sakarya Belediyesi KPSS’siz Personel Alımı Yapıyor! Başvuru Koşulları Hemen İnceleyin

İstanbul'da Aylık Yaşam Maliyeti 87 Bin TL'yi Aştı: Dört Asgari Ücret Yetersiz Kalıyor

Edirne'de Toplu Ulaşıma %15 Zam, Öğrencilere Destek!

Kamu İşçilerine Tarihi Zam Müjdesi: Toplu Sözleşme Görüşmeleri Devam Ediyor

SGK'dan 4600 Günle Emeklilik ve Tazminat Hakkı

Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon: 4 Aylık Asgari Ücret Tutarında

Yeni Gümrük Tarifeleri ile Teknoloji Ürünlerine Büyük Zam Geliyor

Ankara'ya Yeni Banliyö Hattı Müjdesi: Bakan Uraloğlu'ndan Açıklama

Emekli Maaşları Tarihi Zam Kapısında: En Düşük Maaş 16.500 TL Olabilir

Emekliler İçin Ek Gelir Fırsatı: 14 Bin 469 TL'ye Kadar Ek Maaş

Petrol Fiyatları Çöktü: Akaryakıt İndirimleri Yolda

7 Nisan 2025 İstanbul'da Okullar Tatil Mi? AKOM'dan Önemli Uyarılar!