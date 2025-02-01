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ÇİMSA ÇBK Mersin, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i Deplasmanda Yendi

ÇİMSA ÇBK Mersin, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 57-60 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 20:29
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 20:29
ÇİMSA ÇBK Mersin, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i Deplasmanda Yendi

ÇİMSA ÇBK Mersin'le Galatasaray Çağdaş Faktoring Karşı Karşıya Geldi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında gerilim dolu bir mücadele yaşandı. ÇİMSA ÇBK Mersin, deplasmanda Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 60-57 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Maçın Detayları

Bu sonuçla konuk ekip, sezon boyunca 12. galibiyetini alırken, ev sahibi takım Galatasaray ise 4. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Bu maç, her iki takım için de kritik bir öneme sahipti.

Galatasaray’ın evinde yaşadığı bu mağlubiyet, ligin gidişatını etkileme potansiyeli taşırken, ÇİMSA'nın bu galibiyeti, sezonun geri kalan kısmı için moral kaynağı oldu.

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