ÇİMSA ÇBK Mersin, ING Kadınlar Türkiye Kupası'nı Kazandı

ÇİMSA ÇBK Mersin, ING Kadınlar Türkiye Kupası'nı Emlak Konut'u 85-64 yenerek kazandı.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 18:44
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 18:44
ÇİMSA ÇBK Mersin, ING Kadınlar Türkiye Kupası'nı Kazandı

ÇİMSA ÇBK Mersin'de ING Kadınlar Türkiye Kupası Şampiyonluğu Sevinci

ÇİMSA ÇBK Mersin, ING Kadınlar Türkiye Kupası finalinde Emlak Konut'u 85-64 mağlup ederek zafere ulaştı. Şampiyonluk sonrası başantrenör Ahmet Kandemir, "Çok rahat bir şampiyonluk aldık" sözleriyle takımının başarısını vurguladı.

Ahmet Kandemir: Daha İyi Savunma ile Kolay Kazandık

Edirne Yeni Kapalı Spor Salonu'ndaki final maçının ardından AA muhabirine konuşan Kandemir, "Takım olarak çok iyi savunma yaptık. Emlak Konut'u 60 küsur sayıda tuttuk. Rakibi bu skorlara getirdiğiniz zaman daha rahat kazanıyorsunuz. Oyun hep sizin kontrolünüzde oluyor. İyi bir savunma takımıyız. Tüm takımları mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sinem Ataş: Daha Alacağımız 2 Kupa Var

ÇBK Mersinli basketbolcu Sinem Ataş, dörtlü finale çok iyi hazırlandıklarını belirterek, "İyi çalıştık. Hak eden 2 takım finale kaldı. Emlak Konut'u da tebrik ederim. Dar rotasyonları var, buralara gelmek kolay değil. Çok mücadele ettiler. Çok mutluyuz. Daha alacağımız 2 kupa var. İnşallah onları da kazanıp bu sezonu 3 kupayla kapatırız" şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

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