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Cizre Belediyespor, Altekma Maçına Hazırlanıyor

Cizre Belediyespor, 25 Ocak'ta Altekma ile oynayacağı maç için yoğun bir antrenman programı sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 17:04
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 17:04
Cizre Belediyespor, Altekma Maçına Hazırlanıyor

Cizre Belediyespor, Altekma Maçına Hazırlanıyor

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde mücadele eden Rams Global Cizre Belediyespor, ligin 18. haftasında 25 Ocak Cumartesi günü Altekma ile oynayacağı maçın hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor.

Cizre 100. Yıl Spor Salonu'nda başantrenör Burak Köse ve yardımcı antrenör Behmen Cıvıldak yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Top atma ve tutma, servis, manşet, smaç, sıçrama, blok hareketleri, savunma, dublaj ve geriden oyun kurma çalışmalarıyla devam eden idman, oynanan maçla tamamlandı.

Yardımcı antrenör Behmen Cıvıldak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, transferlerle birlikte takımın iyi bir duruma geleceğini belirtti ve alt sıralardan hızla kurtulmak istediklerini vurguladı. Cıvıldak, son olarak Bursa Büyükşehir Belediyespor ile oynadıkları maçın büyük bir çekişmeye sahne olduğunu ifade ederek, bu maçı kazanarak az da olsa rahat nefes aldıklarını kaydetti.

Cıvıldak, Altekma maçını kazanmayı hedeflediklerine işaret ederek, "Maçı, kendi saha ve seyircimiz önünde kazandığımızda takıma yeniden bir ivme gelecektir. İyi transferler yaptık ve sporcuların adaptasyon sürecini de kısa sürede atlattıklarını düşünüyorum. İlk yarıda çeşitli sıkıntılardan dolayı oyuncularımız ayrılmak zorunda kaldı ve takım kötüye gitti. Artık geriye bakmadan Cizre takımına yakışır şekilde mücadelemizi sürdürmek zorundayız. Hafta sonu Altekma maçında seyircilerimizin salonu doldurmalarını bekliyoruz. Zor maç ama kazanmak için arkadaşlarımız en iyi şekilde hazırlanıyor." dedi.

Takımın oyuncularından Çağatay Durmuş da, iyi hazırlandıkları bu maçı kazanmak istediklerini vurgulayarak, "Şu an zorlu bir periyota gireceğiz. Bu haftadan sonra zorluk derecesi yüksek maçlar olacak. Bu nedenle sahamızda oynayacağımız müsabakaları önemsiyoruz ve maçları kazanmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

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