Cizre Belediyespor, İranlı Smaçör Saeed Aghajani'yi Transfer Etti

Transfer Detayları

SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Rams Global Cizre Belediyespor, kadrosunu güçlendirmek için İranlı smaçör Saeed Aghajani ile sözleşme imzaladı.

31 yaşındaki Aghajani, geçen sezonu Romanya'nın Rapid Bükreş takımında geçirmişti. Kulüp yetkilileri transferi kamuoyuna duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Renklerimize bağladığımız oyuncumuza 'hoş geldin' diyor, yeşil-kırmızı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Beklentiler

Yeşil-kırmızılı ekip, deneyimli smaçörün tecrübesiyle hücum hattına katkı sağlamasını ve ligde iddialı bir performans sergilemesini hedefliyor.