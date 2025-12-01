Cizreli Milli Boksör Nurselen Yalgettekin, Budapeşte'de U23 Avrupa Şampiyonu

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen U23 Avrupa Boks Şampiyonası'nda ringe çıkan Nurselen Yalgettekin, 48 kilo kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu.

Kastamonu'daki milli takım kampında antrenörü Rıdvan Budak ile birlikte aylarca süren hazırlığın ardından sahneye çıkan Yalgettekin, turnuva boyunca sergilediği performansla finali kazanarak Türkiye'ye bir altın daha getirdi.

Yalgettekin yalnızca madalyayla yetinmedi; organizasyonda hem kadınlar hem erkeklerde toplam 20 final müsabakası içinde değerlendirilen bölümde “Şampiyonanın en iyi final maçı” kupasına layık görüldü. Bu özel ödül, genç sporcunun hem teknik hem de mücadeleci yönünün turnuva jürisi tarafından takdir edildiğinin göstergesi oldu.

Başarı, başta memleketi Şırnak’ın Cizre ilçesi olmak üzere Türkiye genelinde coşkuyla karşılandı. Yalgettekin, Budapeşte'den hem altın madalya hem de özel ödülle dönerek çifte gurur yaşattı.

Gelecek hedefler

Nurselen Yalgettekin'in bir sonraki hedefleri arasında 2026 Avrupa Şampiyonası, Akdeniz Oyunları ve Dünya Kupası yer alıyor. Genç milli boksör, Türkiye'yi uluslararası arenada yeniden zirveye taşımayı amaçlıyor.

