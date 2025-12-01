Cizreli Milli Boksör Nurselen Yalgettekin, Budapeşte'de U23 Avrupa Şampiyonu

Cizreli milli boksör Nurselen Yalgettekin, Budapeşte'de U23 Avrupa Şampiyonası'nda 48 kiloda altın madalya ve 'Şampiyonanın en iyi final maçı' kupasını kazandı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 10:40
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 10:40
Cizreli Milli Boksör Nurselen Yalgettekin, Budapeşte'de U23 Avrupa Şampiyonu

Cizreli Milli Boksör Nurselen Yalgettekin, Budapeşte'de U23 Avrupa Şampiyonu

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen U23 Avrupa Boks Şampiyonası'nda ringe çıkan Nurselen Yalgettekin, 48 kilo kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu.

Kastamonu'daki milli takım kampında antrenörü Rıdvan Budak ile birlikte aylarca süren hazırlığın ardından sahneye çıkan Yalgettekin, turnuva boyunca sergilediği performansla finali kazanarak Türkiye'ye bir altın daha getirdi.

Yalgettekin yalnızca madalyayla yetinmedi; organizasyonda hem kadınlar hem erkeklerde toplam 20 final müsabakası içinde değerlendirilen bölümde “Şampiyonanın en iyi final maçı” kupasına layık görüldü. Bu özel ödül, genç sporcunun hem teknik hem de mücadeleci yönünün turnuva jürisi tarafından takdir edildiğinin göstergesi oldu.

Başarı, başta memleketi Şırnak’ın Cizre ilçesi olmak üzere Türkiye genelinde coşkuyla karşılandı. Yalgettekin, Budapeşte'den hem altın madalya hem de özel ödülle dönerek çifte gurur yaşattı.

Gelecek hedefler

Nurselen Yalgettekin'in bir sonraki hedefleri arasında 2026 Avrupa Şampiyonası, Akdeniz Oyunları ve Dünya Kupası yer alıyor. Genç milli boksör, Türkiye'yi uluslararası arenada yeniden zirveye taşımayı amaçlıyor.

BUDAPEŞTE'DE DÜZENLENEN U23 AVRUPA BOKS ŞAMPİYONASI'NDA RİNGE ÇIKAN CİZRELİ MİLLİ BOKSÖR NURSELEN...

BUDAPEŞTE'DE DÜZENLENEN U23 AVRUPA BOKS ŞAMPİYONASI'NDA RİNGE ÇIKAN CİZRELİ MİLLİ BOKSÖR NURSELEN YALGETTEKİN, 48 KİLODA AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU.

BUDAPEŞTE'DE DÜZENLENEN U23 AVRUPA BOKS ŞAMPİYONASI'NDA RİNGE ÇIKAN CİZRELİ MİLLİ BOKSÖR NURSELEN...

İLGİLİ HABERLER

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kastamonu Boks Turnuvasında Kavga: Yumruklar Salona Taştı
2
ETÜ ağır sıklette rakip tanımadı: İki altın madalya
3
14 Yaş Kız ve Erkek Tenis Milli Takımları Avrupa Yaz Kupası Finalleri'nde
4
Trendyol 1. Lig 27. Haftası Başlıyor: Gençlerbirliği-Manisa FK Maçı İle Perde Açılıyor
5
Fenerbahçe, Athletic Bilbao Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
6
Adanaspor'un Galibiyeti ve Erokspor'un Mücadelesi
7
Karşıyaka Yenilgisiz: TFF 3. Lig 4. Grup'ta Zirve Yarışı Sürüyor

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL