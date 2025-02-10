Club Brugge-Atalanta Maçını Halil Umut Meler Yönetecek

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan haftalarda büyük heyecan devam ediyor. Belçika'nın Club Brugge ile İtalya'nın Atalanta takımları, 12 Şubat Çarşamba günü play-off turu ilk maçında karşı karşıya gelecek.

Bu önemli karşılaşmaya hakem Halil Umut Meler atandı. Müsabaka, Belçika'nın Brugge kentindeki Jan Breydel Stadı'nda, TSİ 20.45'te başlayacak.

Meler'in yardımcılık görevini Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Arda Kardeşler yapacak. Ayrıca, Pol van Boekel (Hollanda) VAR, Willy Delajod (Fransa) AVAR olarak görev alacak.

Futbolseverler, bu maçı heyecanla beklerken, hakem Meler'in yönetimiyle karşılaşmanın kalitesinin de artması bekleniyor.