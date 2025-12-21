DOLAR
Çocuklardan Bursaspor’a Tam Destek: Osmangazi’nin Genç Taraftarları

Osmangazi Belediyesi’nin projesiyle 28 çocuk ilk kez Bursaspor maçında tribün coşkusunu yaşadı; Panorama 1326 ve Yeni Yıl Festivali ziyaretleri de yapıldı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 11:23
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 11:23
Çocuklardan Bursaspor’a Tam Destek: Osmangazi’nin Genç Taraftarları

Çocuklardan Bursaspor’a Tam Destek

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın öncülüğünde hayata geçirilen sosyal proje kapsamında, Osmangazili çocuklar Bursaspor maçında unutulmaz anlar yaşadı. Proje, genç nesillere Bursaspor sevgisini aktarmayı amaçlıyor.

Gezi ve Etkinlik Programı

Dereçavuş Mahallesi’nden katılan 28 çocuk önce Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ne götürülerek kentin ve tarihî kültürün önemli kesitleriyle tanıştırıldı. Ardından Osmangazi Meydanı’ndaki ‘Yeni Yıl Festivali’ alanını gezen çocuklar burada da renkli görüntüler oluşturup eğlenceli vakit geçirdi.

Tribünde Bursaspor Coşkusu

Maç saatinde çocuklar Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’na getirildi ve Ömer Matlı Çocuk Tribününde takımın heyecanına ortak oldu. Yeşil beyazlı ekibin sahasında Aliağa Futbol A.Ş. ile oynadığı maçta skor 90 dakika sonunda golsüz eşitlikle tamamlandı; çocuklar müsabaka boyunca Bursaspor’a tam destek verdi.

İlk kez Bursaspor maçına gelen Dereçavuş Mahallesi’nde yaşayan çocuklar, projeyi gerçekleştiren Osmangazi Belediyesi ve Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür etti.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

