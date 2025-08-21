Conor Morgan: Beşiktaş'la Yeni Sezonda Daha Büyük Başarılar

Geçen sezon kritik anlarda isabetli atışlarıyla öne çıkan Morgan, oyun içindeki rolüne vurgu yaparak, "Bu şutları sokmak ana hedefim değil ama oyunun içinde olmak istiyorum. Takımım için oyunu değiştirebilmek istiyorum. Önemli anlarda şutları potaya sokmaktan keyif alıyorum. Bu sene de takım olarak bunu yapabilirsek başarılı olacağımızı düşünüyorum." dedi.

Alınan rol ve koçla ilişki

Morgan, başantrenör Dusan Alimpijevic ile arasındaki iletişimin çok iyi olduğunu ifade etti. Tecrübeli oyuncu, Alimpijevic'in kendisinden ve takımdan beklentilerini bildiğini söyleyerek, "Bu sene elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Dusan ile aramızdaki ilişki çok iyi. Takıma katılan yeni isimlere de sisteme kolay alışmaları için yardımcı oluyor. Umarım bu sene geçen seneden daha iyisini yapabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı'nın uzun forveti ve pivotu Conor Morgan, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.