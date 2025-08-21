Conor Morgan: Beşiktaş'la Yeni Sezonda Daha Büyük Başarılar
Metin Arslancan - Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı
İrlanda asıllı Kanadalı uzun forvet ve pivot Conor Morgan, siyah-beyazlı formayla yeni sezonda hedeflerinin yüksek olduğunu açıkladı.
Morgan, geçen sezon tüm kulvarlarda 59 maçta görev alarak takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olduğunu hatırlattı. Çalışmalara yeni başladıklarını belirten 31 yaşındaki oyuncu, AA muhabirine şunları söyledi:
"Takıma yeni katılan oyuncularla oynayacağım için çok heyecanlıyım. Geçen sezon takım çok başarılıydı çünkü takım içerisinde ilişkimiz çok iyiydi. Aile gibiydik. Bu takımla da bu olguyu inşa edebileceğimizi düşünüyorum. Daha da başarılı olmayı iple çekiyorum."
Alınan rol ve koçla ilişki
Geçen sezon kritik anlarda isabetli atışlarıyla öne çıkan Morgan, oyun içindeki rolüne vurgu yaparak, "Bu şutları sokmak ana hedefim değil ama oyunun içinde olmak istiyorum. Takımım için oyunu değiştirebilmek istiyorum. Önemli anlarda şutları potaya sokmaktan keyif alıyorum. Bu sene de takım olarak bunu yapabilirsek başarılı olacağımızı düşünüyorum." dedi.
Morgan, başantrenör Dusan Alimpijevic ile arasındaki iletişimin çok iyi olduğunu ifade etti. Tecrübeli oyuncu, Alimpijevic'in kendisinden ve takımdan beklentilerini bildiğini söyleyerek, "Bu sene elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Dusan ile aramızdaki ilişki çok iyi. Takıma katılan yeni isimlere de sisteme kolay alışmaları için yardımcı oluyor. Umarım bu sene geçen seneden daha iyisini yapabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.
