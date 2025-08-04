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Corendon Alanyaspor 4 Yeni Oyuncusunu Kandırdı

Corendon Alanyaspor, kadrosuna kattığı 4 futbolcu için Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde imza töreni düzenledi.

Yayın Tarihi: 04.08.2025 16:49
Güncelleme Tarihi: 04.08.2025 16:49
Corendon Alanyaspor 4 Yeni Oyuncusunu Kandırdı

Corendon Alanyaspor 4 Yeni Transfer İçin İmza Töreni Düzenledi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmak amacıyla kadrosuna kattığı 4 futbolcu için Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde bir imza töreni gerçekleştirdi.

Törene katılan kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, imza atmayı bekleyen bazı oyuncuların hazırlık kampında yer aldığını belirtti. Başkan Çavuşoğlu, ilk imza attırdıkları oyuncunun Almanya'nın Borussia Dortmund 2'den satın alma opsiyonuyla kiraladıkları Ümit Milli Takımı oyuncusu Baran Moğultay olduğunu vurguladı.

Yeni İsimlerle Hedef Yüksek

21 yaşındaki Baran Moğultay'ın transferi ile ilgili konuşan Çavuşoğlu, "Baran, 21 yaş altı milli takımında oynamış ve burada büyük hedeflere ulaşacak bir futbolcu. Alanyaspor'a katkı sağlayıp, takımı yukarılara taşımak için elinden geleni yapacaktır." dedi.

Çavuşoğlu ayrıca, hazırlık kampına katılan başka bir transfer olan Güven Yalçın'ı İtalya'nın Genoa takımından aldıklarını açıkladı. "Güven, burada yüksek hedeflere ulaşma motivasyonuna sahip. Alanyaspor'a önemli katkılar sunacaktır," dedi.

Tecrübeli Kaleci ve Stoperle Savunma Güçleniyor

İmza töreninde konuşan Çavuşoğlu, kaleci Paulo Victor ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladıklarını ve tecrübeli kalecinin Alanyaspor’a büyük katkı yapacağını ifade etti: "Victor, başarılı kariyeriyle kulübümüze destek olacak."

Diğer bir transfer olan Bruno Viana ise 2 yıllık bir sözleşme ile kadroya katıldı. Çavuşoğlu, Viana’nın savunma hattına önemli bir takviye olacağına değindi.

Oyunculardan İlk Tepkiler

Genç futbolcu Baran Moğultay, Alanyaspor'a katıldığı için mutlu olduğunu belirterek, "Bu forma için elimden gelenin en iyisini yapacağım," ifadelerini kullandı. Forvet oyuncusu Güven Yalçın ise takımın iyi durumda olduğunu ve ilk maçlarını Fenerbahçe ile oynamak için sabırsızlandığını dile getirdi.

Kaleci Paulo Victor, Alanyaspor forması giymenin kendisi için özel bir durum olduğunu söylerken; Bruno Viana da Alanyaspor'da olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Trendyol Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor, kadrosuna kattığı 4 oyuncu için imza töreni...

Trendyol Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor, kadrosuna kattığı 4 oyuncu için imza töreni düzenledi. Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'ndeki törene, kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu (sağda) da katıldı. Sol kanat oyuncusu Baran Moğultay (solda) satın alma opsiyonuyla kiralandı.

Trendyol Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor, kadrosuna kattığı 4 oyuncu için imza töreni...

Trendyol Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor, kadrosuna kattığı 4 oyuncu için imza töreni düzenledi. Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'ndeki törene, kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu (sağda) da katıldı. Sol kanat oyuncusu Baran Moğultay (solda) satın alma opsiyonuyla kiralandı.

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