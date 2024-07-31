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Corendon Alanyaspor, Gaziantep FK'yi 1-0 Yenerek Kampı Tamamladı

Corendon Alanyaspor, Gaziantep FK ile hazırlık maçında 1-0 galip geldi.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 16:53
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 16:53
Corendon Alanyaspor, Gaziantep FK'yi 1-0 Yenerek Kampı Tamamladı

Futbol: Hazırlık Maçı Sonuçları

Corendon Alanyaspor, sezon öncesi hazırlıklarına devam ederken, Gaziantep FK ile yaptığı hazırlık maçında önemli bir zafer elde etti. Maç, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Maçın Detayları

Bölgesel bir rekabetin yaşandığı karşılaşmada, Corendon Alanyaspor mücadelenin sonlarına yaklaşırken 78. dakikada Balkovec'in attığı golle 1-0 öne geçti.

Sezon Hazırlıkları Sürüyor

Bu galibiyetle birlikte Alanya ekibi, hazırlık maçını kazanarak moral buldu ve ardından kamp sürecini tamamlayarak Alanya'ya döndü.

Corendon Alanyaspor, sezon öncesi çalışmalarını sürdürerek daha güçlü bir kadro ile yeni sezona girmek için hazırlıklarını devam ettirecek.

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