Corendon Alanyaspor, Konyaspor'u 2-1 yendi

Trendyol Süper Lig - 5. Hafta

Maç sonucu: TÜMOSAN Konyaspor 1 - Corendon Alanyaspor 2

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda oynanan mücadelede Corendon Alanyaspor, TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada dakikalar ilerledikçe tempo ve gerilim yükseldi.

49. dakika: Umut Nayir'in pasında topla buluşan Muleka'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

51. dakika: Ev sahibi ekip eşitliği yakaladı. Andzouana'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Bardhi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

65. dakika: Bazoer'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Bardhi'nin sert şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran, topu kornere çeldi.

79. dakika: Konuk ekip tekrar öne geçti. Güven Yalçın'ın pasında ceza sahası içinde Bazoer'in kontrol etmeye çalıştığı topa sahip olan Ogundu, meşin yuvarlağı Maestro ile buluşturdu. Bu oyuncunun bekletmeden yerden sert şutunda top filelere gitti: 1-2.

Sonuç: Karşılaşmayı Corendon Alanyaspor 2-1 kazandı.