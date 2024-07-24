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Corendon Alanyaspor Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürüyor

Alanyaspor, yeni sezon öncesi Topuk Yaylası'ndaki kamp çalışmalarına devam ediyor.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 22:45
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 22:45
Corendon Alanyaspor Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürüyor

Corendon Alanyaspor'un Yeni Sezon Hazırlıkları

Trendyol Süper Lig'in başarılı takımlarından Corendon Alanyaspor, yeni sezon için hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda aralıksız sürdürüyor. Takım, Fatih Tekke önderliğinde intensif bir kamp dönemi geçiriyor.

Yoğun Antrenman Programı

Turuncu-yeşilli ekip, hazırlık çalışmalarında günde çift antrenman yaparak sezon öncesi formunu artırıyor. Özellikle taktiksal antrenmanlara ağırlık veren Alanyaspor, takım içi uyumu güçlendirme hedefinde ilerliyor.

Hazırlık Maçı Heyecanı

Corendon Alanyaspor, yarın Sipay Bodrum FK ile hazırlık maçı oynayarak, sahada ne kadar hazır olduklarını test edecek. Bu karşılaşma, oyuncular için sezon öncesi önemli bir değerlendirme fırsatı sunacak.

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