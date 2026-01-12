Çorum FK, Adana Demirspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürdü

Çorum FK, 16 Ocak Cuma günü sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maç öncesi dün başladığı hazırlıklarına bugün de devam etti; geçen hafta Amed'e 1-0 yenildi.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 16:27
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 16:27
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorum FK, Adana Demirspor karşılaşması öncesi çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Trendyol 1. Lig’de 32 puanla 7. sırada bulunan ekip, 16 Ocak Cuma günü Adana Demirspor’u sahasında ağırlayacak.

Hazırlık süreci

Çorum FK, karşılaşma için dün başladığı hazırlıklarına bugün de devam etti. Teknik heyet ve oyuncular, Adana temsilcisi karşısında sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Geçen hafta Amed Sportif Faaliyetler’e karşı alınan 1-0’lık mağlubiyet, takımın toparlanma ve puan alma isteğini artırdı.

