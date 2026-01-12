Çorum FK, Adana Demirspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürdü

Çorum FK, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorum FK, Adana Demirspor karşılaşması öncesi çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Trendyol 1. Lig’de 32 puanla 7. sırada bulunan ekip, 16 Ocak Cuma günü Adana Demirspor’u sahasında ağırlayacak.

Hazırlık süreci

Çorum FK, karşılaşma için dün başladığı hazırlıklarına bugün de devam etti. Teknik heyet ve oyuncular, Adana temsilcisi karşısında sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Geçen hafta Amed Sportif Faaliyetler’e karşı alınan 1-0’lık mağlubiyet, takımın toparlanma ve puan alma isteğini artırdı.

TRENDYOL 1. LİG EKİPLERİNDEN ÇORUM FK, ADANA DEMİRSPOR HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ.