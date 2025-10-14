Çorum FK, Hatayspor Deplasmanından 3 Puanla Dönmeyi Hedefliyor

Hazırlıklar ve teknik heyetin değerlendirmesi

Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Çağdaş Çavuş, Çorum FK Tesisleri'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, takımın saha içindeki oyununun pozitif yönde geliştiğini söyledi.

Milli maçlar dolayısıyla lige verilen arayı iyi değerlendirdiklerini belirten Çavuş, "Oyundaki değişkenliklere nasıl cevap vereceğimizi değerlendirdik. Oyundaki fiziksel gücün ne seviyede olması gerektiği üzerine çalışmalar yaptık." dedi.

Hatayspor maçının hazırlıklarının sürdüğünü dile getiren Çavuş, "Deplasmanda oynayacağımız maça galibiyet parolasıyla gideceğimizi herkesin bilmesini istiyorum." ifadelerini kullandı. Çavuş, sözlerini, "Bundan sonraki süreçte de tüm maçlara talip olduğumuzu herkes bilmeli. Umut ediyorum ki Mersin'de oynayacağımız maçtan 3 puanla döneceğiz." şeklinde sürdürdü.

Teknik direktör, sakat oyuncularla ilgili gelişmeleri de aktardı: Kaleci Hasan Hüseyin Akınay 1-2 hafta içinde takımla çalışmalara başlayacak, Geraldo büyük ihtimalle cuma günü takıma katılacak ve Atakan Cangöz dizindeki sorun nedeniyle yaklaşık 10 gün sonra aralarına katılabilecek.

Çavuş, Manisa FK karşılaşmasının ilk devresindeki baskılı oyunlarını maçların geneline yaymayı hedeflediklerini de belirtti.

Oyuncuların görüşleri: Hedef Süper Lig

Kaptan Yusuf Erdoğan, sezona 4 maçta 4 galibiyetle başladıklarına dikkat çekerek, "İstanbulspor karşısında bize yakışmayacak şekilde oynadık ve mağlup olduk." değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan, ligin fikstürüne bakıldığında takımın "baskılı, ne oynadığını bilen, rakibe oyununu kabullendiren" bir görüntü sergilediğini, son haftada ise galibiyet serisinin ilk adımını attıklarını vurguladı.

Yusuf Erdoğan, takımın kapasitesine ve bireysel performansına dair şunları söyledi: "Sahada elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Lig uzun bir maraton, bazen iyi, bazen kötü oyun olacaktır ama taraftarımız bilsin ki 90 dakika boyunca varını yoğunu sahada bırakan bir Yusuf Erdoğan izleteceğim. Kendi adıma iyi başladığımı düşünüyorum, inşallah böyle devam eder. Hem bu takım hem de bu şehir için çok büyük hedefler konulmuş durumda. Biz bu ligin takımı değiliz. Seneye bu dönemlerde, belki mayıs ayında Avrupa kupalarına katılan bir Çorum FK izletmenin adımlarını attığımızı düşünüyorum."

Orta saha oyuncusu Pedrinho ise Hatayspor deplasmanının zorlu geçeceğini ifade ederek, "Ligdeki bütün maçlar zorlu geçecek. Her maçı ayrı düşünerek ve öz güvenimizi artırarak devam edip, Süper Lig'e yükselmeyi düşünüyoruz." dedi.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

