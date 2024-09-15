Çorum FK, Kocaelispor Maçına Hazırlıklara Başladı

Ahlatcı Çorum FK, Kocaelispor karşılaşması için antrenmanlara start verdi.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 15:54
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 17:52
Çorum FK, Kocaelispor Maçına Hazırlıklara Başladı

Ahlatcı Çorum FK, Hazırlıklara Başladı

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında 22 Eylül Pazar günü kendi sahasında Kocaelispor ile karşılaşacak. Bu önemli maç öncesi takım, hazırlıklarına hız kesmeden sürdürüyor.

Önceki Maçta Yaşananlar

Kırmızı-siyahlı ekip, dün Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçın ardından Ankara'dan kente döndü ve kulüp tesislerinde bir araya geldi. Takım, Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde bir antrenman gerçekleştirerek yenilenme çalışmalarına başladı.

Yarınki Antrenman Programı

Çorum FK, Kocaelispor maçı öncesinde yarınki antrenmanını da planlayarak hazırlıklarını devam ettirecek. Taraftarların takıma olan desteği, bu süreçte büyük önem taşıyor.

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında, Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına...

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında, Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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