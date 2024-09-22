Çorum FK-Kocaelispor Maçının Ardından İki Teknik Direktörden Değerlendirmeler

Çorum FK - Kocaelispor Maç Özeti

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Çorum FK, sahasında Kocaelispor'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından her iki teknik direktör de değerlendirmelerde bulundu.

Serkan Özbalta’nın Açıklamaları

Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, "Sanki gol atanın kazanacağı bir müsabaka gibi duruyordu. Eğer gol atamazsanız 0-0 bitecek bir maç gözüküyordu," diye konuştu. Ekip olarak bu durumu istemediklerini belirten Özbalta, "Geçtiğimiz haftalarda takım olarak olumlu bir ivme yakalamıştık, Kocaelispor karşısında da iyi başladık fakat önemli fırsatları değerlendiremedik," dedi.

Özbalta, futbolcularının geçmişteki başarılarına vurgu yaparak, "Bireysel hatalar nedeniyle takım olarak en çok üzülmemiz gereken durum bu. Futbolcularımızın iyi günlerinde de kötü günlerinde yanında olmalıyız," ifadelerini kullandı. Ayrıca Çorum taraftarına teşekkür ederek, "İyi bir atmosferde mücadele ettik, fakat sonuca odaklanamadık," dedi.

Ertuğrul Sağlam’ın Değerlendirmesi

Kocaelispor teknik direktörü Ertuğrul Sağlam ise, "İyi bir rakibe karşı oynadık ve kazanmaktan mutluyuz," şeklinde konuştu. Takımın rakiplerinin zayıf yönlerini analiz ederek hazırlandığını vurgulayan Sağlam, "Maçın genelinde iyi zihinsel ve fiziksel performans sergiledik. Özellikle savunmada iyi organize olduk," dedi.

Sağlam ayrıca, genç oyuncularının maçta etkili olup galibiyeti getirdiğine dikkat çekerek, "Aşamalarımızı sürdürmek istiyoruz. Bu ligdeki rekabet oldukça çekişmeli. Tüm takımlar birbirine yakın seviyede," ifadesini kullandı. Hakem kararları hakkında eleştirilerde bulunan Sağlam, "Maçtaki net hakem hataları, VAR'ın da etkisiyle kabul edilemez." dedi. Sağlam, Çorum FK'nın güçlü bir takım olduğunu ve kendilerini desteklemenin önemini vurguladı.