Çorum FK, Manisa FK Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürdü

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, ligin 9'uncu haftasında cuma günü sahasında oynayacağı Manisa FK maçı öncesi çalışmalarını Çorum FK Tesisleri'nde sürdürdü.

Antrenman Detayları

Teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetimindeki idman toplam 1 saat 15 dakika sürdü. Futbolcular ısınma hareketleriyle başladıkları çalışmada, taktik ağırlıklı bölümlerle günü tamamladı.

Sakatlıkları devam eden kaleci Hasan Hüseyin Akınay ve Geraldo, takımdan ayrı tutuldu ve salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Kırmızı-siyahlılar, yarın yapacakları antrenmanla Manisa FK maçına hazırlıklarını sürdürecek.

