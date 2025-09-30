Çorum FK, Manisa FK Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürdü

Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig 9. hafta Manisa FK maçı öncesi Çorum Tesisleri'nde 1 saat 15 dakikalık antrenman gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 15:34
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 15:46
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, ligin 9'uncu haftasında cuma günü sahasında oynayacağı Manisa FK maçı öncesi çalışmalarını Çorum FK Tesisleri'nde sürdürdü.

Antrenman Detayları

Teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetimindeki idman toplam 1 saat 15 dakika sürdü. Futbolcular ısınma hareketleriyle başladıkları çalışmada, taktik ağırlıklı bölümlerle günü tamamladı.

Sakatlıkları devam eden kaleci Hasan Hüseyin Akınay ve Geraldo, takımdan ayrı tutuldu ve salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Kırmızı-siyahlılar, yarın yapacakları antrenmanla Manisa FK maçına hazırlıklarını sürdürecek.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, ligin 9'uncu haftasında sahasında oynayacağı Manisa FK maçının hazırlıklarına, Çorum FK Tesisleri’nde devam etti.

