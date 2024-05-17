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Çorum FK ve Bodrum FK Trendyol 1. Lig Play-Off yarı finaline yükseldi

Trendyol 1. Lig'de heyecan dorukta! Çorum FK ve Bodrum FK, play-off yarı finaline yükseldi. Kocaelispor ve Boluspor ise play-off'a veda etti. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 17.05.2024 00:02
Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 00:02
Çorum FK ve Bodrum FK Trendyol 1. Lig Play-Off yarı finaline yükseldi

Çorum FK ve Bodrum FK'dan müthiş galibiyet

Trendyol 1. Lig'in çeyrek final heyecanı büyük bir rekabetle geçti. Çorum FK ile Kocaelispor arasındaki mücadelede Çorum FK, ev sahipliğinde oynanan maçta rakibini 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Thomas Verheydt ve Atakan Akkaynak'ın golleriyle galip gelen Çorum FK, adını bir üst tura yazdırdı.

Diğer çeyrek final eşleşmesinde ise Bodrum FK ile Boluspor karşı karşıya geldi. Mücadele dolu geçen maçın sonunda Bodrum FK, Celal Dumanlı ve Omar'ın golleriyle rakibini 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Boluspor ise play-off'a veda etti.

Şimdi gözler, Çorum FK ile Bodrum FK arasında oynanacak yarı final maçına çevrildi. Turu geçen takım, finalde Sakaryaspor ile karşılaşacak ve heyecan dolu mücadele devam edecek. Trendyol 1. Lig'deki play-off serüveni nefesleri kesmeye devam ediyor.

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