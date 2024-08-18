Çorum FK ve Fatih Karagümrük Maçından Çarpıcı Açıklamalar

Çorum FK-Fatih Karagümrük Maçı Sonrası Değerlendirmeler

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Ahlatcı Çorum FK, Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı. Maç sonrası her iki takımın teknik sorumluları önemli açıklamalarda bulundu.

Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü'nin Açıklamaları

Ahlatcı Çorum FK'nin teknik direktörü Serkan Özbalta, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, "Mağlup olabilecekken berabere kalmayı başardık." ifadelerini kullandı. Kendi sahalarında oynadıkları bu ilk maçta galip gelmek istediklerini söyleyen Özbalta, beraberliğin kendilerini üzduğunu dile getirdi.

Maça iyi başladıklarını ve güzel bir gol bulduklarını belirten Özbalta, bazı önemli pozisyonları değerlendiremediklerini kaydetti. "Oyun istediğimiz gibi ilerliyordu, ikinci golü bulabilecekken, beklenmedik bir gol yedik," diyerek durumu özetledi.

Hazırlık dönemindeki sakatlıkların etkisini de vurgulayan Özbalta, "Oyuncularımın maç boyunca düşüşler yaşaması bizi zorladı. Ancak bu lige veya Süper Lig'e gelince puan almak oldukça önemli. Biz ilk puanımızı aldık," dedi. Ayrıca, oyuncularına gösterdikleri mücadele için teşekkür etti.

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu'nun Görüşleri

Atılay Canel, Fatih Karagümrük cephesi için maçın değerlendirmesini yaptı. Canel, iki takımın da galibiyet için mücadele ettiğine işaret ederek, "İlk yarıda beklenmedik bir gol yedik ama ikinci yarıda yaptığımız değişikliklerle öne geçtik. Eğer şansımız olsa daha fazla gol atabilirdik," dedi.

Maçın seyirciye iyi bir futbol sunarak geçtiğini düşünen Canel, "İki takım da iyi performans gösterdi. Herhangi bir an kimin gol atacağı belli değildi, ama sonuçta maç berabere bitti. Forvet hattında galibiyeti kaçıran taraf bizdik," sözleriyle görüşlerini aktardı.

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Çorum FK ile Fatih Karagümrük 2-2 berabere kaldı. Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel (fotoğrafta), maçın ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Çorum FK ile Fatih Karagümrük 2-2 berabere kaldı. Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel (fotoğrafta), maçın ardından gazetecilere açıklama yaptı.