Çorum FK, Yeni Malatyaspor Maçına Hazırlanıyor

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında konuk edeceği Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı. Lig'in 23. haftasında deplasmanda Sakaryaspor'a 2-1 mağlup olan kırmızı-siyahlılar, deplasman dönüşü kulüp tesislerinde bir araya geldi.

Teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki idmanda futbolcular, yenileme antrenmanı yaptı. Antrenmana sakatlıkları devam eden Geraldo ve Ahmethan Köse katılmadı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.