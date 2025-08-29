Crystal Palace, Yeremy Pino'yu Villarreal'den transfer etti

İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace, İspanya'nın Villarreal takımından Yeremy Pino'yu kadrosuna kattı.

Transfer Detayları

Kulübün açıklamasına göre 10 numaralı formayı giyecek 22 yaşındaki İspanyol futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Sağ kanat oyuncusu Pino, Villarreal ile 2021'de UEFA Avrupa Ligi'ni kazandı. İspanyol ekibinde toplam 170 maç'ta görev alıp 22 gol kaydetti.

İngiliz basınına göre Crystal Palace, bu transfer için 26 milyon pound bonservis bedeli ödeyecek.