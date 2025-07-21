Çubuk Belediyesi'nde Satranç Heyecanı

Çubuk Belediyesi 10. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası, Ankara'nın Çubuk ilçesinde başladı. Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen bu önemli organizasyon, 6 gün boyunca devam edecek ve 9 ülkeden 448 sporcu bu yıl yarışacak.

Tüm sporculara toplam 700 bin lira ödül verileceği turnuvanın açılış töreni, Çubuk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Açılışa katılanlar arasında Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanvekili Ömer Asım Ötegen, sporcular ve velileri yer aldı.

İlginin Giderek Artması

Belediye Başkanı Demirbaş, açılış konuşmasında turnuvaya olan ilginin her yıl arttığını ve ilçedeki yeni salonlarda sporcuları ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. “6 gün boyunca ilçemizde satranç heyecanı yaşanacak,” dedi.

Katılımcıların Yorumları

Turnuvaya üçüncü kez katılan Ahmet Görkem Çiyanlı, “Salon çok daha güzel olmuş. Organizasyon her yıl daha da iyiye gidiyor. Katılmaktan mutluluk duyuyorum,” şeklinde konuştu.

Uşak’tan gelen sporcu velisi Tuğba Coşkun, organizasyona dair, “Oğlum satrancı çok seviyor. Uşak’ta bu çapta turnuva bulmak zor. Çubuk gibi bir ilçede bu seviyede bir organizasyon yapılması inanılmaz,” değerlendirmesinde bulundu.

Veli Fuat Dişkaya ise, kızını turnuvaya getirdiğini belirterek, “Çubuk Belediyesinin bu gibi sosyal ve eğitsel çalışmalardaki desteği takdire şayan. Herkese teşekkür ederiz,” ifadelerini kullandı.

"Çubuk Belediyesi 10. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası" başladı. Ankara Çubuk Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğinde 10'uncusu düzenlenen ve 6 gün sürecek organizasyonda 448 sporcu mücadele edecek. Dereceye girenlere toplam 700 bin lira ödül verilecek.

"Çubuk Belediyesi 10. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası" başladı. Ankara Çubuk Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğinde 10'uncusu düzenlenen ve 6 gün sürecek organizasyonda 448 sporcu mücadele edecek. Dereceye girenlere toplam 700 bin lira ödül verilecek.