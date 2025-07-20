Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları Kıbrıs Etabı Başladı

Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın Kıbrıs Etabı Başladı

Marmaris Körfezi'nde start alan yelkenciler, 4 gün sürecek olan bu etapta 340 deniz milini aşarak Kıbrıs'a ulaşacaklar. Yarışlar, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Kültür ile Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenleniyor.

Yarışların ikinci etabı, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü anısına gerçekleşiyor. 20 Temmuz'da Marmaris'ten yola çıkan yelkenlilerin, 25 Temmuz'da yarışı tamamlaması planlanıyor.

Yarışmada 150 sporcu, Marmaris'ten Kıbrıs’a uzanan zorlu rotada kıyasıya mücadele verecek. Etap sonunda, kazanan takıma Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri tarafından tasarlanan özel kupa takdim edilecek.

Marmaris Körfezi'nde düzenlenen yarışların startı, Kaymakam Nurullah Kaya, Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Rafet Oktar, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski ve Arkın Group Yönetim Kurulu Başkanı Erbil Arkın tarafından verildi. Kaymakam Kaya, yarışmacılara başarılar dileyerek, rüzgarlarının bol ve denizin sakin olmasını temenni etti.

İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, kasım ayında bir yarışın daha düzenleneceğini belirterek, Türkiye'nin dört bir yanında bayraklarını göstermeye devam edeceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın Kıbrıs etabı başladı. Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları Kıbrıs Arkın Karpaz Gate Marina etabının startı, Marmaris'ten verildi.

Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın Kıbrıs etabı başladı. Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları Kıbrıs Arkın Karpaz Gate Marina etabının startı, Marmaris'ten verildi.