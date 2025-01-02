DOLAR
35,3 0,16%
EURO
36,66 -0,05%
ALTIN
2.993,42 -0,31%
BITCOIN
3.395.243,11 -1,42%

Dakar Rallisi 2025: Suudi Arabistan'da Heyecan Başlıyor

Dünyanın en zorlu yarışı Dakar Rallisi, 47. kez Suudi Arabistan'da yarın başlıyor. 12 etap, zorluklar ve rekabet dolu bir mücadeleye sahne olacak.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 11:20
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 11:20
Dakar Rallisi 2025: Suudi Arabistan'da Heyecan Başlıyor

Dünyanın En Zorlu Yarışı Dakar Rallisi Başlıyor

Dakar Rallisi, 47. kez düzenlenmek üzere yarın Suudi Arabistan'da start alıyor. 17 Ocak'ta sona erecek bu 12 etaplık ralli, sürücüleri zorlu parkurlarda mücadele etmeye davet ediyor.

2025 Rallisi Detayları

Bu yıl 8,025 kilometreyi aşan toplam mesafeye sahip olan Dakar, yarışçılara 5,209 kilometrelik zorlu bir parkur sunacak. Katılımcılar, Arap Yarımadası'nın muhteşem coğrafyasında, kumullarından dağlarına kadar çeşitli zorluklarla karşılaşacaklar. Yarış, Bişa'daki ön etapla başlayarak son derece zorlu 12. etabıyla Shubaytah'ta tamamlanacak.

İki Günlük Maraton Etabı

Rallide, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da iki günlük maraton etap konsepti uygulanacak. İkinci etapta sürücülerin, geceyi geçirmek için 18:00'e kadar kamp alanlarından birine ulaşması gerekecek. Bu esnada mümkün olduğunca az malzeme ve erzakla yol alacak olan yarışçılar, ertesi gün denizden tepeye kadar uzanan 965 kilometrelik zorlu parkuru tamamlamak için yeniden yola çıkacaklar.

Rekorlar ve Şampiyonlar

Ünlü Fransız pilot Stephane Peterhansel, Dakar Rallisi'ni en çok kazanan pilot konumuyla dikkat çekiyor. Otomobil kategorisinde 8, motosiklet kategorisinde ise 6 kez kazanarak toplamda 14 şampiyonluk elde etti. Geçen yıl ralliyi otomobilde Carlos Sainz, motosiklet kategorisinde ise Ricky Brabec kazandı. Bu yıl, düzgün bir performans gösteren Sebastien Loeb ve diğer eski şampiyonların rekabete dahil olması bekleniyor.

Güvenlik ve Sözleşmeler

Dakar Rallisi, geçmişte bazı acı olaylara sahne olmuştu; 1979'dan bu yana 33 sürücü hayatını kaybetti. Bu tür kazaların önlenmesi için, organizasyon yetkilileri sürekli olarak güvenlik standartlarını güncellemektedir. Ralli, tarih boyunca 8 farklı kategoride düzenlenmiştir.

2025 Etap Programı

2025 Dakar Rallisi'nin etapları aşağıdaki gibidir:

  • 3 Ocak: Bişa - Bişa (291 km) - Ön etap
  • 4 Ocak: Bişa - Bişa (412 km)
  • 5-6 Ocak: Bişa - Bişa (965 km)
  • 7 Ocak: Bişa - Al Henakiyah (496 km)
  • 8 Ocak: Al Henakiyah - Alula (415 km)
  • 9 Ocak: Alula - Hail (428 km)
  • 10 Ocak: Dinlenme günü
  • 11 Ocak: Hail - Al Duwadimi (606 km)
  • 12 Ocak: Al Duwadimi - Al Duwadimi (481 km)
  • 13 Ocak: Al Duwadimi - Riyad (487 km)
  • 14 Ocak: Riyad - Haradh (357 km)
  • 15 Ocak: Haradh - Shubaytah (119 km)
  • 16 Ocak: Shubaytah - Shubaytah (280 km)
  • 17 Ocak: Shubaytah - Shubaytah (134 km)

Ralli boyunca çeşitli zorluklarla karşılaşacak sürücüler, zafer ve dayanıklılık için mücadele edecek.

İLGİLİ HABERLER

Devlet kapısında çifte alım müjdesi! KPSS’de 55- 70 puan almak yetecek!

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Yeni Yılda Emekli Promosyonları Rekor Seviyelere Ulaşacak!

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Milli Kick Boksçu Şevket Arslan, Altın Madalya Hedefliyor
2
Dakar Rallisi 2025: Suudi Arabistan'da Heyecan Başlıyor
3
Trabzonspor, 230 Günlük Deplasman Hasretine Son Vermeye Hazırlanıyor
4
Beşiktaş, THY Avrupa Ligi Hedefiyle İlerleyecek
5
Trabzonspor'un Lider Oyuncusu Lundstram: 'Ben Bir Liderim'
6
Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ı Ağırlıyor
7
Beşiktaş ve Çaykur Rizespor 45. Randevuda!

Yeni Yılda Emekli Promosyonları Rekor Seviyelere Ulaşacak!

Devlet kapısında çifte alım müjdesi! KPSS’de 55- 70 puan almak yetecek!

Merkez Bankası'ndan KKM Hamlesi: Resmi Olarak Kaldırıldı

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları