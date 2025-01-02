Dakar Rallisi 2025: Suudi Arabistan'da Heyecan Başlıyor

Dünyanın En Zorlu Yarışı Dakar Rallisi Başlıyor

Dakar Rallisi, 47. kez düzenlenmek üzere yarın Suudi Arabistan'da start alıyor. 17 Ocak'ta sona erecek bu 12 etaplık ralli, sürücüleri zorlu parkurlarda mücadele etmeye davet ediyor.

2025 Rallisi Detayları

Bu yıl 8,025 kilometreyi aşan toplam mesafeye sahip olan Dakar, yarışçılara 5,209 kilometrelik zorlu bir parkur sunacak. Katılımcılar, Arap Yarımadası'nın muhteşem coğrafyasında, kumullarından dağlarına kadar çeşitli zorluklarla karşılaşacaklar. Yarış, Bişa'daki ön etapla başlayarak son derece zorlu 12. etabıyla Shubaytah'ta tamamlanacak.

İki Günlük Maraton Etabı

Rallide, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da iki günlük maraton etap konsepti uygulanacak. İkinci etapta sürücülerin, geceyi geçirmek için 18:00'e kadar kamp alanlarından birine ulaşması gerekecek. Bu esnada mümkün olduğunca az malzeme ve erzakla yol alacak olan yarışçılar, ertesi gün denizden tepeye kadar uzanan 965 kilometrelik zorlu parkuru tamamlamak için yeniden yola çıkacaklar.

Rekorlar ve Şampiyonlar

Ünlü Fransız pilot Stephane Peterhansel, Dakar Rallisi'ni en çok kazanan pilot konumuyla dikkat çekiyor. Otomobil kategorisinde 8, motosiklet kategorisinde ise 6 kez kazanarak toplamda 14 şampiyonluk elde etti. Geçen yıl ralliyi otomobilde Carlos Sainz, motosiklet kategorisinde ise Ricky Brabec kazandı. Bu yıl, düzgün bir performans gösteren Sebastien Loeb ve diğer eski şampiyonların rekabete dahil olması bekleniyor.

Güvenlik ve Sözleşmeler

Dakar Rallisi, geçmişte bazı acı olaylara sahne olmuştu; 1979'dan bu yana 33 sürücü hayatını kaybetti. Bu tür kazaların önlenmesi için, organizasyon yetkilileri sürekli olarak güvenlik standartlarını güncellemektedir. Ralli, tarih boyunca 8 farklı kategoride düzenlenmiştir.

2025 Etap Programı

2025 Dakar Rallisi'nin etapları aşağıdaki gibidir:

3 Ocak: Bişa - Bişa (291 km) - Ön etap

Bişa - Bişa (291 km) - Ön etap 4 Ocak: Bişa - Bişa (412 km)

Bişa - Bişa (412 km) 5-6 Ocak: Bişa - Bişa (965 km)

Bişa - Bişa (965 km) 7 Ocak: Bişa - Al Henakiyah (496 km)

Bişa - Al Henakiyah (496 km) 8 Ocak: Al Henakiyah - Alula (415 km)

Al Henakiyah - Alula (415 km) 9 Ocak: Alula - Hail (428 km)

Alula - Hail (428 km) 10 Ocak: Dinlenme günü

Dinlenme günü 11 Ocak: Hail - Al Duwadimi (606 km)

Hail - Al Duwadimi (606 km) 12 Ocak: Al Duwadimi - Al Duwadimi (481 km)

Al Duwadimi - Al Duwadimi (481 km) 13 Ocak: Al Duwadimi - Riyad (487 km)

Al Duwadimi - Riyad (487 km) 14 Ocak: Riyad - Haradh (357 km)

Riyad - Haradh (357 km) 15 Ocak: Haradh - Shubaytah (119 km)

Haradh - Shubaytah (119 km) 16 Ocak: Shubaytah - Shubaytah (280 km)

Shubaytah - Shubaytah (280 km) 17 Ocak: Shubaytah - Shubaytah (134 km)

Ralli boyunca çeşitli zorluklarla karşılaşacak sürücüler, zafer ve dayanıklılık için mücadele edecek.