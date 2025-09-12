Davis Kupası: Sırbistan, A Milli Erkek Tenis Takımı Karşısında İlk Günü 2-0 Önde

Davis Kupası: Sırbistan İlk Günü 2-0 Önde Tamamladı

Maç Detayları

Davis Kupası Dünya Grubu 1 serisinde A Milli Erkek Tenis Takımı ile Sırbistan arasındaki ilk gün karşılaşmaları, Niş kentindeki Cair Spor Merkezi'nde oynandı.

Ev sahibi Sırbistan, serinin ilk gününü 2-0 üstün tamamladı.

Serinin açılış maçında dünya 47 numarası Miomir Kecmanovic, milli raket Ergi Kırkın'ı 6-2, 6-2 setleriyle 2-0 mağlup etti.

İkinci maçta milli sporcu Yankı Erel, dünya 66 numarası Hamad Medjedovic karşısında ilk seti 7-6 kazanırken, ikinci seti 7-6 kaybetti. Karşılaşmanın final setinde Yankı Erel sakatlanarak maça devam edemedi.

Böylece sert kortta oynanan serinin ilk günü Sırbistan'ın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Türkiye-Sırbistan serisi, yarın TSİ 13.00'ten itibaren oynanacak çiftler maçı ile devam edecek.