Davis Kupası: Sırbistan, A Milli Erkek Tenis Takımı Karşısında İlk Günü 2-0 Önde

Davis Kupası'nda Sırbistan, Niş'te A Milli Erkek Tenis Takımı karşısında ilk günü 2-0 önde tamamladı; yarın TSİ 13.00'te çiftler maçı oynanacak.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 22:07
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 22:07
Davis Kupası: Sırbistan İlk Günü 2-0 Önde Tamamladı

Maç Detayları

Davis Kupası Dünya Grubu 1 serisinde A Milli Erkek Tenis Takımı ile Sırbistan arasındaki ilk gün karşılaşmaları, Niş kentindeki Cair Spor Merkezi'nde oynandı.

Ev sahibi Sırbistan, serinin ilk gününü 2-0 üstün tamamladı.

Serinin açılış maçında dünya 47 numarası Miomir Kecmanovic, milli raket Ergi Kırkın6-2, 6-2 setleriyle 2-0 mağlup etti.

İkinci maçta milli sporcu Yankı Erel, dünya 66 numarası Hamad Medjedovic karşısında ilk seti 7-6 kazanırken, ikinci seti 7-6 kaybetti. Karşılaşmanın final setinde Yankı Erel sakatlanarak maça devam edemedi.

Böylece sert kortta oynanan serinin ilk günü Sırbistan'ın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Türkiye-Sırbistan serisi, yarın TSİ 13.00'ten itibaren oynanacak çiftler maçı ile devam edecek.

