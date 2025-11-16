Deaflympics 2025: Futbol ve Hentbol Millileri Tokyo’da Kayıpsız İlerliyor

Deaflympics 2025'te Türkiye, futbol ve hentbol millileriyle Tokyo'da kayıpsız ilerliyor; futbol çeyrek finali garantiledi, hentbol 30-21'le kazandı.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 12:51
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 12:51
Futbol Milli Takımı çeyrek finali garantiledi

25. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları’nda (Deaflympics 2025) sahne alan İşitme Engelliler A Milli Futbol Takımı, grubunun ikinci maçında Büyük Britanya ile 1-1 berabere kalarak çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.

Maçın kırılma anları

Karşılaşmanın 54. dakikasında orta sahada kaptırılan top sonrası gelişen pozisyonda Cameran Mcmahom’un pasını iyi değerlendiren Ahdou Jobe, fileleri havalandırdı. Milli takımımız, 79. dakikada hızlı gelişen atakta rakip savunmayı geçerek eşitliği sağladı; golü Musa Bulut kaydetti.

Müsabake 1-1 sona ererken, milliler bu sonuçla gruptan çıkmayı garantiledi. Ay-yıldızlıların sıralaması İran-Büyük Britanya maçının ardından netleşecek.

Hentbol Millileri Japonya’yı farklı geçti

Hentbol Milli Takımı, Komazawa Olympic Park General Sports Ground Indoor Stadium’da oynanan karşılaşmada ev sahibi Japonya karşısında etkili bir geri dönüş sergiledi ve sahadan 30-21 galip ayrıldı.

İlk yarıyı 16-9 geride kapatan milliler, ikinci yarıda oyunu kontrol altına alarak üstünlüğü ele geçirdi ve farklı bir zafer elde etti.

