Deaflympics 2025: Futbol ve Hentbol Millileri Tokyo’da Kayıpsız İlerliyor

Futbol Milli Takımı çeyrek finali garantiledi
25. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları’nda (Deaflympics 2025) sahne alan İşitme Engelliler A Milli Futbol Takımı, grubunun ikinci maçında Büyük Britanya ile 1-1 berabere kalarak çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.
Maçın kırılma anları
Karşılaşmanın 54. dakikasında orta sahada kaptırılan top sonrası gelişen pozisyonda Cameran Mcmahom’un pasını iyi değerlendiren Ahdou Jobe, fileleri havalandırdı. Milli takımımız, 79. dakikada hızlı gelişen atakta rakip savunmayı geçerek eşitliği sağladı; golü Musa Bulut kaydetti.
Müsabake 1-1 sona ererken, milliler bu sonuçla gruptan çıkmayı garantiledi. Ay-yıldızlıların sıralaması İran-Büyük Britanya maçının ardından netleşecek.
Hentbol Millileri Japonya’yı farklı geçti
Hentbol Milli Takımı, Komazawa Olympic Park General Sports Ground Indoor Stadium’da oynanan karşılaşmada ev sahibi Japonya karşısında etkili bir geri dönüş sergiledi ve sahadan 30-21 galip ayrıldı.
İlk yarıyı 16-9 geride kapatan milliler, ikinci yarıda oyunu kontrol altına alarak üstünlüğü ele geçirdi ve farklı bir zafer elde etti.
25. İŞİTME ENGELLİLER YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI’NDA HENTBOL MİLLİ TAKIMI, EV SAHİBİ JAPONYA’YI 30-21 MAĞLUP ETTİ