Sadettin Saran: Sezon sonunda Fenerbahçe’yi olağanüstü genel kurula götüreceğiz

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, kulüp televizyonunda yaptığı açıklamada sezon sonuna kadar görevine devam edeceğini ve ardından kulübü olağanüstü genel kurula götüreceklerini duyurdu.

Hukuki süreç hakkında Saran’ın açıklamaları

Konuşmasında kendisiyle ilgili hukuki sürece değinen Saran şu ifadeleri kullandı:

"Hayatımda belki de ilk kez kelimeleri bu kadar tartarak seçiyorum. Görev sürem boyunca sizler de çok iyi gördünüz ki ben konuşmayı seven bir başkan olmadım. Zaman zaman bu nedenle eleştiriler de aldım. Özellikle şahsımı ilgilendiren başlıklarda Fenerbahçe’yi bu gündemlerin içine çekmemek için sessiz kalmayı, geri planda durmayı ve Fenerbahçe’yi her şeyin önünde tutmayı tercih ettim. Ancak gelinen noktada hem sizlere hem kamuoyuna kendimi ve durduğum yeri sakinlikle anlatmanın zamanının geldiğine inanıyorum. Benim bu göreve talip olurken tek bir hayalim vardı; Fenerbahçe’yi en büyük olduğu yere yani sahaya döndürmek. Tartışmaların değil sporun, polemiklerin değil kupaların konuşulduğu bir kulüp hayaliyle yola çıktım. Son dönemde hepinizin yakından takip ettiği bir süreç yaşandı. Şahsım üzerinden söylenenler, yazılanlar, ima edilenler oldu. Kimi zaman gerçekle ilgisi olmayan iddialar, kimi zaman hukukun kararından önce manşetlerde verilen hükümler gördük. Ben hayatım boyunca hukukun ve masumiyet ilkesinin herkes için gerekli olduğuna inanan bir insan oldum. Hukuki ve yasal bir süreç olması nedeniyle bu konuyla ilgili her bir adımın adli makamlar tarafından en iyi şekilde yürütüleceğine olan inancım ilk günden beri tamdır. Ancak yine ilk günden beri bir takım medya organları ve sosyal medyada imalatını yaptığımdan, evimde uyuşturucu madde bulunduğu gibi asılsız iddialardan, evimin üzerinde dron uçurulmasına kadar itibarsızlaştırma girişimiyle ilgili olarak suç duyurusunda bulunduğumuzu ve bu sürecin hukuk önünde sonuna kadar takip edileceğinin bilinmesini önemle rica ediyorum"

Görev süresi, öncelikler ve olağanüstü genel kurul

Saran, devam eden davanın kulübü yeni bir hukuki sürece çekmesini istemediğini belirterek yönetimin hedeflerine ve yapılması gereken işlere dikkat çekti. Saran, bu bağlamda şu ifadeyi kullandı:

"Bu süreçte tüm odağım sezon sonuna kadar üstlendiğim sorumlulukları eksiksiz şekilde yerine getirmek ve kulübümüzü hiçbir kişisel gündemin gölgesi olmadan genel kurul iradesine hazırlamaktır. Sezon sonu aldığım bu karar, belki de bugün için almam gereken bir karar. Çünkü şahsımla ilgili devam eden bir davanın kulübümüzü yeniden bir hukuki sürecin içine çekmesini istemiyorum. Ancak bir yandan da başarmamız gereken ve başlattığımız şeylerin olduğu da açık. Türk sporuna hizmet etmek adına önümüzdeki takvimde yapılması gereken oldukça fazla konu var. Fenerbahçe’nin önceliklerini düşünmek, bu makamda oturan herkesin temel zorunluluğudur. Bu kararı alırken düşündüğüm tek bir şey vardı; bu süreç bir noktadan sonra hukuki bir tartışmanın ötesine geçerek Fenerbahçe’mizin etrafında bir gündeme dönüşmeye başladı ve beni asıl düşündüren, asıl zorlayan da bu oldu. Bu bir geri adımın değil, Fenerbahçe’nin yolunu berraklaştırma iradesinin sonucudur"

Kişisel geçmiş, inanç ve teşekkür

Saran ayrıca kişisel geçmişi ve spora bakışını anlattı. Konuşmasında şu vurguları yaptı:

"Ben bundan 61 yıl önce ABD’li bir anne ile Kırıkkaleli bir babanın evladı olarak dünyaya geldim. Farklı kültürlerin içinde büyüdüm. Ama vatan denildiğinde nerede durulacağını bilen, bu toprakların değerleriyle yetişmiş bir insan oldum. Hayatta iki şeyi çok sevdim; Fenerbahçe’yi ve sporu. Sporu yalnızca bir rekabet alanı değil, çocukları hayata bağlayan, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutan bir güç olarak gördüm. Bu inançla yıllar boyunca ülkemin dört bir yanında imkanı olmayan çocukların sporla buluşabilmesi için tesisler kurdum, okullar açtım. Bunu bugün anlatmak için değil, zaten böyle yaşadığım için yaptım. Son haftalarda hakkımda ortaya atılan iddialarla şunu açıkça ifade etmek isterim; hayatım boyunca sağlıklı yaşamı savunmuş, sporla iç içe hayat sürmüş biriyim. Ben raporda belirtilen maddeyi hayatımda ne kullandım ne de gördüm. Hakkımda yürüyen sürecin de hukuk içinde ilgili tüm kurumla nezdinde ve olması gerektiği gibi sonuçlanacağına dair inancım tamdır. Ben ne adaletten kaçtım ne de kaçıyorum. Söylenecek her sözün, cevaplanacak her iddianın yeri hukuktur. Ben bu göre şampiyonluk hayaliyle geldim ve bu hayali yarım bırakmak istemiyorum. Bu camia tarih boyunca en zor anlarını omuz omuza vererek aşmıştır. Bu vesileyle sürecin ilk gününden bu yana büyük bir sağduyu ile yanımda duran, desteğini esirgemeyen kıymetli taraftarlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Aynı zamanda gazetecilik mesleğini sorumlulukla ve etik ilkeler çerçevesinde icra eden, hüküm vermek yerine gerçeğin peşinde duran basın mensuplarına teşekkür etmeyi de bir borç biliyorum. Bu başladığım yolu Fenerbahçe yakışır şekilde tamamlama iradesidir. Bunun böyle olacağına da kimsenin şüphesi olmasın. Bu Fenerbahçe’yi yeniden sahada konuşulan, hedefleriyle anılan, kupalarla buluşan bir getirmek idealidir. Sezon sonuna kadar sizlere verdiğim sözü tutmak ve bu sorumluluğu layıkıyla taşımak benim en temek görevimdir. Fenerbahçe’yi hak ettiği yere taşımak için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman çalışmaya devam edeceğim."

