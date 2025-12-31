Gökmen Özdenak hayatını kaybetti — Galatasaray ve milli takımın acı kaybı

Gökmen Özdenak, tedavi gördüğü hastanede 78 yaşında hayatını kaybetti. Eski Galatasaraylı futbolcu, spor yazarı ve yorumcunun vefatı spor camiasında derin üzüntü yarattı.

Galatasaray'dan açıklama

Galatasaray Kulübü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray’ın unutulmaz oyuncularından, spor yazarı, yorumcu, kulübümüzün 6225 sicil numaralı Divan üyesi Gökmen Özdenak’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Henüz 20 yaşındayken Galatasaray’da futbolculuk serüveni başlayan Gökmen Özdenak, 13 yıl boyunca sarı-kırmızılı formamızı giydi. Bu dönemde kazandığı 4 lig şampiyonluğu ve 2 Türkiye Kupası’na golleriyle önemli katkı verdi. Futbolcu bir aileden gelen Gökmen Özdenak’ın kardeşleri Yasin Özdenak, Doğan Özdenak ve Mustafa Özdenak; Galatasaray armasını gururla taşıyan futbolcular olarak tarihe geçtiler. 1976’da Galatasaray’ın Avrupa kupalarındaki 50. golünü kaydederek kulüp tarihine adını yazdırdı. Ay-yıldızlı formayı 14 kez sırtına geçiren Gökmen Özdenak, futbolculuk kariyerinden sonra uzun yıllar çeşitli televizyon programlarında futbol yorumculuğu ve spor yazarlığı yaptı. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz."

TFF'den başsağlığı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU (TFF) da yayımladığı taziye mesajında Gökmen Özdenak için şu ifadelere yer verdi:

"Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımızın eski oyuncusu Gökmen Özdenak’ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 9u A Milli Takım, 4ü Ümit Milli Takım ve 1i de U-18 Milli Takımı olmak üzere toplam 14 müsabakada Ay-Yıldızlı formamızı terleten Gökmen Özdenak, kulüp kariyerinde Galatasaray ve İstanbulspor’da top koşturdu. Eski milli kalecilerimizden Galatasaray ile İstanbulspor’un eski futbolcularından Yasin Özdenak’ın da ağabeyi olan Gökmen Özdenak, kariyeri boyunca toplamda 4 Süper Lig, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 Başbakanlık Kupası ile Türkiye 50. Yıl Kupası şampiyonluğu yaşadı. Galatasaray’ın Avrupa kupalarındaki 50. golünü kaydeden Özdenak, futbolculuk kariyerinin ardından televizyon programlarında futbol yorumculuğu ve gazetelerde spor yazarlığı yaptı. Merhum Gökmen Özdenak’a Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve başta Galatasaray olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı diliyoruz."

GÖKMEN ÖZDENAK