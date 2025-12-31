DOLAR
TFF, 2026 FIFA kokartı takacak hakemleri açıkladı

TFF, 2026'da FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakemleri FIFA onaylı listeyle duyurdu; karar yarından itibaren geçerli olacak.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 23:42
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 23:42
TFF, 2026 FIFA kokartı takacak hakemleri açıkladı

TFF, 2026 FIFA kokartı takacak hakemleri açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakemleri belirledi. TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, liste yarından itibaren geçerli olacak ve FIFA tarafından onaylanan isimler şu şekilde:

FIFA Hakemi

Halil Umut Meler, Gamze Durmuş Pakkan, Atilla Karaoğlan, Kadir Sağlam, Mehmet Türkmen, Oğuzhan Çakır, Cihan Aydın, Ozan Ergün, Melek Dakan, Asen Albayrak ve Hatice Aydın

FIFA Yardımcı Hakemi

Ceyhun Sesigüzel, İbrahim Çağlar Uyarcan, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Emin Tuğral, Anıl Usta, Furkan Ürün, Murat Tuğberk Curbay, Bersan Duran, Gökhan Barcın, Murat Altan, Arzu Görgün, Merve Turan, Ayşenur Karakoç ve Esra Arıkboğa

FIFA Video Yardımcı Hakem

Onur Özütoprak, Kadir Sağlam, Atilla Karaoğlan, Ali Şansalan ve Ömer Faruk Turtay

FIFA Futsal Hakemi

Hakan Tezcan, Fatma Özlem Tursun, Uğur Çakmak, Ayberg Öz ve Muhammed Furkan Sağlam

FIFA Plaj Futbolu Hakemi

Özcan Sultanoğlu, Murat Ergin Gözütok ve İdris Yavuz

TFF'nin duyurusu, Türkiye'den FIFA kokartı almaya hak kazanan hakem kadrosunu resmen netleştirdi.

