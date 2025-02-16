Demir Ege Tıknaz, Rio Ave'deki İlk Golünü Attı

Demir Ege Tıknaz, Rio Ave formasıyla AVS maçında ilk golünü atarak önemli bir başarıya imza attı.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 22:31
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 22:31
Demir Ege Tıknaz, Rio Ave'deki İlk Golünü Attı

Demir Ege Tıknaz, Rio Ave'deki İlk Golünü Attı

Portekiz Premier Lig'in 22. haftasında Rio Ave ile AVS, 1-1 berabere kaldı. Maçta Rio Ave'de forma giyen Türk futbolcu Demir Ege Tıknaz, ilk kez gol sevinci yaşadı.

Mücadele Detayları

Rio Ave, Portekiz Premier Lig'in 22. haftasında AVS takımını konuk etti. Konuk takım, 32. dakikada John Mercado’nun attığı golle 1-0 öne geçti. Rio Ave'de 62. dakikada sahneye çıkan Demir Ege, yaptığı kafa vuruşuyla karşılaşmada beraberliği getiren gole imza attı.

Rio Ave'nin sezon başında Beşiktaş’tan kiraladığı 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, ligde çıktığı 17. maçta ilk kez fileleri havalandırmış oldu.

Karşılaşma, 1-1 eşitlikle tamamlandı.

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