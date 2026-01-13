Demirözü'nde Kızak Festivali 17 Ocak Cumartesi Düzenleniyor

Bayburt’un Demirözü ilçesinde ikinci kez gerçekleştirilecek kış etkinliği

Bayburt’un Demirözü ilçesinde bu yıl ikinci kez düzenlenen Kızak Festivali, 17 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Etkinlik, Demirözü Belediyesi tarafından organize edilip, saat 18.30'da Eski TOKİ Yolu mevkiinde başlayacak.

Geçen yıl ilki yapılan ve geleneksel hale getirilmesi planlanan festivalde vatandaşlar, meşaleli yürüyüş, davul zurna eşliğinde oyunlar ve kızak keyfiyle kışın tadını çıkaracak. Program kapsamında ateş çukurları kurulacak; katılımcılara sucuk ekmek ve sıcak içecekler ikram edilecek.

Belediyenin davetinde vatandaşlara "Kızağını kap gel" çağrısı yapıldı; etkinliğin ailelerin birlikte vakit geçirebileceği bir organizasyon olması amaçlanıyor.

Öte yandan, etkinliğin bir kış organizasyonu olması nedeniyle hava şartlarına bağlı olarak tarih ve saatte değişiklik yapılabileceği belirtildi. Muhtemel bir değişiklik durumunda festival öncesinde belediye tarafından bilgilendirme yapılacak.

KIZAK FESTİVALİ’NİN İKİNCİSİ CUMARTESİ GÜNÜ YAPILACAK