Demirözü'nde Kızak Festivali 17 Ocak Cumartesi Düzenleniyor

Bayburt'un Demirözü ilçesinde ikinci Kızak Festivali 17 Ocak Cumartesi Eski TOKİ Yolu'nda saat 18.30'da başlayacak; meşaleli yürüyüş, sucuk ekmek ve kızak keyfi sunulacak.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 09:05
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 09:05
Bayburt’un Demirözü ilçesinde ikinci kez gerçekleştirilecek kış etkinliği

Bayburt’un Demirözü ilçesinde bu yıl ikinci kez düzenlenen Kızak Festivali, 17 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Etkinlik, Demirözü Belediyesi tarafından organize edilip, saat 18.30'da Eski TOKİ Yolu mevkiinde başlayacak.

Geçen yıl ilki yapılan ve geleneksel hale getirilmesi planlanan festivalde vatandaşlar, meşaleli yürüyüş, davul zurna eşliğinde oyunlar ve kızak keyfiyle kışın tadını çıkaracak. Program kapsamında ateş çukurları kurulacak; katılımcılara sucuk ekmek ve sıcak içecekler ikram edilecek.

Belediyenin davetinde vatandaşlara "Kızağını kap gel" çağrısı yapıldı; etkinliğin ailelerin birlikte vakit geçirebileceği bir organizasyon olması amaçlanıyor.

Öte yandan, etkinliğin bir kış organizasyonu olması nedeniyle hava şartlarına bağlı olarak tarih ve saatte değişiklik yapılabileceği belirtildi. Muhtemel bir değişiklik durumunda festival öncesinde belediye tarafından bilgilendirme yapılacak.

