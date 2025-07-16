Demokrasi ve Milli Birlik Yelken Yarışları Tekirdağ'da Tamamlandı

Tekirdağ'da Yelken Tutkunları Bir Araya Geldi

Tekirdağ, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen "Demokrasi ve Milli Birlik Yelken Yarışları" ile dolup taştı. Yarışlar, Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü'nde gerçekleşti ve toplamda 49 sporcu mücadele etti.

Marmara Denizi'nde Hızlı Yarışlar

Marmara Denizi açıklarında startı verilen yarışlar, 4 farklı sınıfta gerçekleştirildi. Yarış süresince sporcuların gösterdiği performans, yelken tutkunlarını heyecanlandırdı.

Ödül Töreninde Madalyalar Sahiplerini Buldu

Yarışların sonunda, Tekirdağ Yelken Kulübü'nde düzenlenen ödül töreninde, Türkiye Yelken Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Hüseyin Ergin Özdem ve kulüp yetkilileri, ödül alan sporculara madalyalarını takdim etti.

Kategorilere Göre Dereceye Giren Sporcular

Yarışlarda kategorilerine göre dereceye giren sporcular şu şekildedir:

Optimist genel kategori: Ahmet Barut

Ahmet Barut Optimist junior kategori: Rüzgar Uzel

Rüzgar Uzel Optimist kızlar kategorisi: Sude Destereci

Sude Destereci ILCA 4 genel kategori: Eren Çakır

Eren Çakır ILCA 6 genel kategori: Ege Subaşı

Ege Subaşı 420 kategori: Melis Bolat

Bu başarılı organizasyon, sporun birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Tekirdağ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Demokrasi ve Milli Birlik Yelken Yarışları" tamamlandı. Yarışların sonunda yelken kulübünde düzenlenen ödül töreninde, Türkiye Yelken Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Hüseyin Ergin Özdem ve kulüp yetkilileri tarafından sporculara madalyaları verildi.

Tekirdağ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Demokrasi ve Milli Birlik Yelken Yarışları" tamamlandı. Yarışların sonunda yelken kulübünde düzenlenen ödül töreninde, Türkiye Yelken Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Hüseyin Ergin Özdem ve kulüp yetkilileri tarafından sporculara madalyaları verildi.