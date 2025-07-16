Demokrasi ve Milli Birlik Yelken Yarışları Tekirdağ'da Tamamlandı

Tekirdağ'da Yelken Tutkunları Bir Araya Geldi
Tekirdağ, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen "Demokrasi ve Milli Birlik Yelken Yarışları" ile dolup taştı. Yarışlar, Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü'nde gerçekleşti ve toplamda 49 sporcu mücadele etti.
Marmara Denizi'nde Hızlı Yarışlar
Marmara Denizi açıklarında startı verilen yarışlar, 4 farklı sınıfta gerçekleştirildi. Yarış süresince sporcuların gösterdiği performans, yelken tutkunlarını heyecanlandırdı.
Ödül Töreninde Madalyalar Sahiplerini Buldu
Yarışların sonunda, Tekirdağ Yelken Kulübü'nde düzenlenen ödül töreninde, Türkiye Yelken Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Hüseyin Ergin Özdem ve kulüp yetkilileri, ödül alan sporculara madalyalarını takdim etti.
Kategorilere Göre Dereceye Giren Sporcular
Yarışlarda kategorilerine göre dereceye giren sporcular şu şekildedir:
- Optimist genel kategori: Ahmet Barut
- Optimist junior kategori: Rüzgar Uzel
- Optimist kızlar kategorisi: Sude Destereci
- ILCA 4 genel kategori: Eren Çakır
- ILCA 6 genel kategori: Ege Subaşı
- 420 kategori: Melis Bolat
Bu başarılı organizasyon, sporun birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.
Tekirdağ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Demokrasi ve Milli Birlik Yelken Yarışları" tamamlandı. Yarışların sonunda yelken kulübünde düzenlenen ödül töreninde, Türkiye Yelken Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Hüseyin Ergin Özdem ve kulüp yetkilileri tarafından sporculara madalyaları verildi.
Tekirdağ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Demokrasi ve Milli Birlik Yelken Yarışları" tamamlandı. Yarışların sonunda yelken kulübünde düzenlenen ödül töreninde, Türkiye Yelken Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Hüseyin Ergin Özdem ve kulüp yetkilileri tarafından sporculara madalyaları verildi.