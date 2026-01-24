Ankara Keçiörengücü 5-1 Boluspor — Trendyol 1. Lig 22. Hafta

Trendyol 1. Lig 22. haftasında Ankara Keçiörengücü, Keçiören Aktepe'de Boluspor'u 5-1 mağlup etti; Francis Ezeh iki gol attı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 16:02
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 16:28
Trendyol 1. Lig 22. haftasında Ankara Keçiörengücü, Keçiören Aktepe Stadı'nda Boluspor'u 5-1 mağlup etti. Hakemler: Oğuzhan Çakır, Selahattin Altay, Mahmut Gülle.

Maçtan dakikalar

3. dakikada sağ taraftan Oğuzcan Çalışkan’ın ceza sahasına kullandığı uzun taç sonrası yaşanan karambolde meşin yuvarlak direkten döndü. Pozisyonun devamında Francis Ezeh topu ağlara gönderdi. 1-0

10. dakikada Ali Dere’nin sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Boluspor savunmasının uzaklaştıramadığı topa vuran Halil Can Ayan meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-0

26. dakikada ceza sahasında topu alan Junior Fernandes, ortasını kale önüne kesti. Bu noktada Odise Roshi yaptığı kafa vuruşuyla golü kaydetti. 3-0

39. dakikada Boluspor’un kazandığı penaltıda topun başına gelen Doğancan Davas, penaltıyı kaçırdı. Aynı dakikada sağ tarafta topla buluşan Junior Fernandes pasını Francis Ezeh’e aktardı. Ezeh, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 4-0

79. dakikada sol tarafta topu alan Barış Alıcı pasını ceza sahası dışındaki Doğancan Davas’a aktardı. Doğancan’ın şutunda Boluspor meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-1

82. dakikada Francis Ezeh’in pasında topla buluşan Ali Akman’ın şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 5-1

Kadro ve yönetim

Stat: Keçiören Aktepe

Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Hüseyin Bulut (Hakan Bilgiç dk. 78), Oğuzcan Çalışkan, Wellington, Ali Dere (Süleyman Luş dk. 61), İshak Karaoğul (Erkam Develi dk. 61), İbrahim Akdağ, Odise Roshi (Ousmane Diaby dk. 72), Halil Can Ayan, Francis Ezeh, Junior Fernandes (Ali Akman dk. 72)

Yedekler: Aykut Özer, Abdullah Çelik, Mexer, Tahsin Özler, Alper Duman

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Boluspor: Türker Dırdıroğlu, Ömürcan Artan, Erdem Dikbasan, Loic Kouagba, Lucas Lima, Mario Balbudia, Dean Lico, Alptekin Çaylı (Abdulsamet Kırım dk. 67), Doğancan Davas, İbrahim Akanbi (Arda Usluoğlu dk. 46), Barış Alıcı

Yedekler: Bartu Kulbilge, Burak Topçu, Temel Çakmak, Can Arda Yılmaz, Arda Tuğra Saygı, Harun Alpsoy, Muhammet Mustafa Yıldız, Egemen Kazancı

Teknik Sorumlu: Ertuğrul Arslan

Goller ve kartlar

Goller: Francis Ezeh (dk. 3 ve 39), Halil Can Ayan (dk. 10), Odise Roshi (dk. 26), Ali Akman (dk. 82) (Ankara Keçiörengücü); Doğancan Davas (dk. 79) (Boluspor)

Sarı kartlar: Ali Dere, Halil Can Ayan, Hüseyin Bulut, Erkam Develi (Ankara Keçiörengücü)

