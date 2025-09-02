Deniz Ertaş transferinde Konyaspor-Trabzonspor görüşmesi

Kulüpten resmi açıklama

Konyaspor Kulübü, kalecisi Deniz Ertaş'ın Trabzonspor Kulübü'ne olası transferi konusunda kulüpler arasında görüşme yapıldığını duyurdu.

"Profesyonel kalecimiz Deniz Ertaş'ın Trabzonspor Kulübüne olası transferi konusunda, kulüp başkanımız Sayın Ömer Atiker ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan arasında görüşme yapılmıştır. Bu süreçte kulübümüzün ve futbolcumuzun menfaatleri ön planda tutulmakta olup, nihai karar kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır."

Kulübün NSosyal hesabından yapılan açıklamada, sürecin şeffaf ve her iki tarafın menfaatleri gözetilerek yürütüleceği vurgulandı. Konyaspor yetkilileri ve tarafların kararının kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.