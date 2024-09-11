Deniz Kayadelen: İnsanlara İlham Olmak İçin Yüzüyorum!

Dünya Buzlu Su Yüzme Şampiyonu Deniz Kayadelen

Dünya buzlu su yüzme şampiyonu Deniz Kayadelen, insanlara ilham verme amacıyla çıktığı yolculuğunu paylaştı. Everest Dağı'nın 6.400 metre yükseklikten buzlu suda yüzerek dünya rekoru kıran Kayadelen, 'Üçlü Taç' unvanıyla da dikkat çekiyor.

'Üçlü Taç' Başarısı

Deniz Kayadelen, 'Üçlü Taç' unvanının açık su yüzme branşındaki en prestijli ödüllerden biri olduğunu belirtirken, bu unvanı kazanmanın kendisi için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu ifade etti. 'Sadece Manş Denizi, Catalina Kanalı ve Manhattan Adası'nda yüzerek bu ünvanı elde edebilirsiniz. Şu ana kadar üç Türk kadını daha bunu başardı,' dedi.

Hayalini Gerçekleştirmek İçin 15 Yıl Bekledi

Kendini 15 yıl boyunca Manş Denizi'ni geçmeye hazırladığını vurgulayan Kayadelen, bu süreçte özellikle psikolojik anlamda zorluklar yaşadığını anlattı. 'Son üç yıldır soğuk sularda yüzmeye başladım ve kilo alarak beslenmemi değiştirdim' diyen Kayadelen, tatil günlerinde de öğretici antrenmanlar yaptığını belirtti.

Kendine Güven ve İlham Verme Amacı

Kayadelen, hedefinin sadece yüzmek olmadığını, insanların konfor alanlarını terk ettiklerinde neler başarabileceğini göstermek istediğini söyledi. 'Korkularımızla yüzleştiğimizde aslında güçleniyoruz. Herkesin kaygıları var ama bu engelleri aşarak başarı yolunda ilerleyebiliriz,' şeklinde görüşlerini açıkladı.

Türk Kadınlarına ve Gençlere Mesaj

Her başarısında Türk bayrağını dalgalandırarak kutlama yapan Deniz Kayadelen, Türk kadınlarının her şeyi başarabileceğini vurguladı. 'Küçük hedefler koyarak büyük başarılara ulaşabiliriz,' diyerek gençlere cesaret verdi.

Türkiye'nin Potansiyeli

Açık su yüzme branşında Türkiye'nin potansiyeline dikkat çeken Kayadelen, 'Ülkemiz denizlerle çevrili ama bu potansiyeli kullanamıyoruz. Türk yüzücüler, soğuk suya karşı korkularını aşmalı' dedi. Gelecek hedefleri arasında kutuplar ve keşfedilmemiş alanlarda yüzmek olduğunu belirtti.

Everest Dağı'nın 6 bin 400 metre yüksekliğindeki buzlu suda yüzerek dünya rekoru kıran, Manş Denizi, Catalina Kanalı ve Manhattan Adası'nda yüzerek "Üçlü Taç" ünvanını alan Deniz Kayadelen, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Everest Dağı'nın 6 bin 400 metre yüksekliğindeki buzlu suda yüzerek dünya rekoru kıran, Manş Denizi, Catalina Kanalı ve Manhattan Adası'nda yüzerek "Üçlü Taç" ünvanını alan Deniz Kayadelen, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Everest Dağı'nın 6 bin 400 metre yüksekliğindeki buzlu suda yüzerek dünya rekoru kıran, Manş Denizi, Catalina Kanalı ve Manhattan Adası'nda yüzerek "Üçlü Taç" ünvanını alan Deniz Kayadelen, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.