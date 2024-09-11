Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Deniz Kayadelen: İnsanlara İlham Olmak İçin Yüzüyorum!

Dünya buzlu su yüzme şampiyonu Deniz Kayadelen, zorlukları aşarak başka insanlara ilham vermek istiyor.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 11:27
Deniz Kayadelen: İnsanlara İlham Olmak İçin Yüzüyorum!

Dünya Buzlu Su Yüzme Şampiyonu Deniz Kayadelen

Dünya buzlu su yüzme şampiyonu Deniz Kayadelen, insanlara ilham verme amacıyla çıktığı yolculuğunu paylaştı. Everest Dağı'nın 6.400 metre yükseklikten buzlu suda yüzerek dünya rekoru kıran Kayadelen, 'Üçlü Taç' unvanıyla da dikkat çekiyor.

'Üçlü Taç' Başarısı

Deniz Kayadelen, 'Üçlü Taç' unvanının açık su yüzme branşındaki en prestijli ödüllerden biri olduğunu belirtirken, bu unvanı kazanmanın kendisi için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu ifade etti. 'Sadece Manş Denizi, Catalina Kanalı ve Manhattan Adası'nda yüzerek bu ünvanı elde edebilirsiniz. Şu ana kadar üç Türk kadını daha bunu başardı,' dedi.

Hayalini Gerçekleştirmek İçin 15 Yıl Bekledi

Kendini 15 yıl boyunca Manş Denizi'ni geçmeye hazırladığını vurgulayan Kayadelen, bu süreçte özellikle psikolojik anlamda zorluklar yaşadığını anlattı. 'Son üç yıldır soğuk sularda yüzmeye başladım ve kilo alarak beslenmemi değiştirdim' diyen Kayadelen, tatil günlerinde de öğretici antrenmanlar yaptığını belirtti.

Kendine Güven ve İlham Verme Amacı

Kayadelen, hedefinin sadece yüzmek olmadığını, insanların konfor alanlarını terk ettiklerinde neler başarabileceğini göstermek istediğini söyledi. 'Korkularımızla yüzleştiğimizde aslında güçleniyoruz. Herkesin kaygıları var ama bu engelleri aşarak başarı yolunda ilerleyebiliriz,' şeklinde görüşlerini açıkladı.

Türk Kadınlarına ve Gençlere Mesaj

Her başarısında Türk bayrağını dalgalandırarak kutlama yapan Deniz Kayadelen, Türk kadınlarının her şeyi başarabileceğini vurguladı. 'Küçük hedefler koyarak büyük başarılara ulaşabiliriz,' diyerek gençlere cesaret verdi.

Türkiye'nin Potansiyeli

Açık su yüzme branşında Türkiye'nin potansiyeline dikkat çeken Kayadelen, 'Ülkemiz denizlerle çevrili ama bu potansiyeli kullanamıyoruz. Türk yüzücüler, soğuk suya karşı korkularını aşmalı' dedi. Gelecek hedefleri arasında kutuplar ve keşfedilmemiş alanlarda yüzmek olduğunu belirtti.

Everest Dağı'nın 6 bin 400 metre yüksekliğindeki buzlu suda yüzerek dünya rekoru kıran, Manş...

Everest Dağı'nın 6 bin 400 metre yüksekliğindeki buzlu suda yüzerek dünya rekoru kıran, Manş Denizi, Catalina Kanalı ve Manhattan Adası'nda yüzerek "Üçlü Taç" ünvanını alan Deniz Kayadelen, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Everest Dağı'nın 6 bin 400 metre yüksekliğindeki buzlu suda yüzerek dünya rekoru kıran, Manş...

Everest Dağı'nın 6 bin 400 metre yüksekliğindeki buzlu suda yüzerek dünya rekoru kıran, Manş Denizi, Catalina Kanalı ve Manhattan Adası'nda yüzerek "Üçlü Taç" ünvanını alan Deniz Kayadelen, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Everest Dağı'nın 6 bin 400 metre yüksekliğindeki buzlu suda yüzerek dünya rekoru kıran, Manş...

Everest Dağı'nın 6 bin 400 metre yüksekliğindeki buzlu suda yüzerek dünya rekoru kıran, Manş Denizi, Catalina Kanalı ve Manhattan Adası'nda yüzerek "Üçlü Taç" ünvanını alan Deniz Kayadelen, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

ŞOK 11-17 Eylül 2024 Aktüel Kataloğu Yayınlandı! Fairy Bulaşık Kapsulü 577 TL'den 299 TL'ye Pınar Süzme Peynir 110 TL'den 70 TL'ye Düştü

Akbank’tan 700.000 TL’lik dev kredi fırsatı! Sıfır faiz ile veriliyor

1250 TL Ödeme Geldi! Hesaplarınızı Kontrol Edin: Eylül Ayı Aile Destek Ödemeleri Başladı! Ödeme Tarihleri ve Detaylar

Emekli ve Çalışanlar İçin Promosyonlarda Rekor Artış Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

O emekliye 5.000 TL ek ödeme çıktı! Tek seferlik ikramiye gibi verilecek

Eğitim Desteği Müjdesi Geldi: 3.000 TL Veriliyor

Emekli ve Çalışanlar İçin Promosyonlarda Rekor Artış Bekleniyor

Akbank’tan 700.000 TL’lik dev kredi fırsatı! Sıfır faiz ile veriliyor

1250 TL Ödeme Geldi! Hesaplarınızı Kontrol Edin: Eylül Ayı Aile Destek Ödemeleri Başladı! Ödeme Tarihleri ve Detaylar

İŞKUR sabah sabah açıkladı! Hastanelere yüzlerce personel alımı başladı

O Belediye Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak! Başvuru Şartları ve Detaylar

Eylül 2024 Evde Bakım Maaşı Yattı mı? Evde Bakım Maaşı Güncel Yatan İller Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

ŞOK 11-17 Eylül 2024 Aktüel Kataloğu Yayınlandı! Fairy Bulaşık Kapsulü 577 TL'den 299 TL'ye Pınar Süzme Peynir 110 TL'den 70 TL'ye Düştü

Türk Hava Yolları Eylül Ayı için Yüksek Maaş ile Personel Alımı İlanları Yayımlandı: 7 Farklı Pozisyonda Personel Alınacak

ABB BUGSAŞ 195 Personel Alımı Yapacak: Tekniker, Teknisyen, Usta ve Pompacı Başvuru Şartları ve Detaylar

Pegasus'tan 323 TL'ye Uçuran Kampanya Fırsatı! Kampanya Detayları ve Seyahat Tarihleri