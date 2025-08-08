Deniz Türüç, Avrupa'da Çeyrek Final Hedefliyor

İstanbul Başakşehir futbolcusu Deniz Türüç, büyük takım olma yolunda ilerlediklerini vurgulayarak bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final hedeflediklerini ifade etti.

Deniz, Konferans Ligi 3. eleme turunda Norveç temsilcisi Viking'i deplasmanda 3-1 mağlup ettikleri ilk karşılaşma sonrası AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz sezon grup aşamasında veda ettikleri UEFA Konferans Ligi'nde arzu ettikleri başarıyı yakalayamadıklarını belirtti. 32 yaşındaki kanat oyuncusu, "Şanssızlıklar ve hatalarımız nedeniyle istediğimiz yere gidemedik. Bizden altta olan takımlar daha iyi performans gösterdi. Bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde hedefimiz çeyrek final olacak," dedi.

Edin Visca'yı geçerek Avrupa kupalarında turuncu-lacivertli formayla en fazla maça (34) çıkan oyuncu unvanını kazanan Deniz, "Bunun için mutluyum. Başakşehir'de olduğum için çok gururluyum," diye ekledi.

Büyük Takım Olma Yolunda İlerliyoruz

Deniz Türüç, zor bir maçı kazandıklarının altını çizerek, büyük takım olma yolunda mesafe katettiklerini ifade etti. Viking karşısında birçok dezavantaja rağmen net bir skorla galip geldiklerini belirten tecrübeli oyuncu, "Güçlü ve liginde lider bir takıma karşı oynadık. Kolay olmayacağını biliyorduk. Sentetik sahaya da alışık değiliz. Büyük takımlar zor maçları da kazanır. Büyük takım olma yolunda mesafe kat ediyoruz. Kazanmak çok önemliydi ama henüz hiçbir şey bitmedi," değerlendirmesinde bulundu.

Turuncu-lacivertlilerin Viking ile oynadığı maçta skoru 1-1'e getiren golü atan Deniz, "Takımın ihtiyacı olan bir goldü. İkinci yarıda bizi geriye itmeye başladılar. O tarz anlarda sakin kalıp kalitene güvenmen lazım. Ancak henüz işimiz bitmedi. İstanbul'da daha iyi Başakşehir olacaktır," şeklinde konuştu.

