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Denizli'de Türkiye Kupası Satranç Yarışmaları Devam Ediyor

663 sporcunun katıldığı Türkiye Kupası, Denizli'de 6 Ağustos'a kadar sürecek.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 18:43
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 18:43
Denizli'de Türkiye Kupası Satranç Yarışmaları Devam Ediyor

Türkiye Kupası Satranç Turnuvası Denizli’de

Türkiye Kupası satranç turnuvası, Denizli'de büyük bir katılımla devam ediyor. 663 sporcunun yer aldığı bu prestijli organizasyon, 59 ilden gelen oyuncularla Pamukkale Satranç Salonu'nda gerçekleştirilmektedir.

Organizasyon Detayları

Türkiye Satranç Federasyonu'nun açıklamasına göre, turnuva 6 Ağustos'a kadar sürecek ve toplam 11 turdan oluşacak.

Gülkız Tülay'dan Açıklama

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tülay, turnuvanın açılışında yaptığı konuşmada, "Tarihi ve doğal güzellikleriyle tanınan Denizli’de Türkiye Kupası’nı düzenlemekten mutluluk duyuyoruz. Turnuva, heyecan dolu mücadeleler yaşanacak. Katılan sporculara başarılar diliyorum." şeklinde ifadeler kullandı.

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