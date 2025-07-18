DOLAR
40,38 -0,06%
EURO
47,05 0,02%
ALTIN
4.345,34 -0,6%
BITCOIN
4.795.120,76 0,33%

Derin Toparlak, Paletli Yüzme Avrupa Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı

Milli sporcu Derin Toparlak, Polonya'daki Avrupa Şampiyonası'nda 1500 metre su üstü disiplininde bronz madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 18.07.2025 11:42
Güncelleme Tarihi: 18.07.2025 11:42
Derin Toparlak, Paletli Yüzme Avrupa Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı

Derin Toparlak, Avrupa Şampiyonası'nda Bronz Madalya ile Döndü

Türkiye'nin gururu Derin Toparlak, 2025 CMAS Paletli Yüzme Havuz Avrupa Şampiyonası'nda büyük bir başarı elde etti. Polonya'nın Olsztyn kentinde düzenlenen şampiyonada, erkekler 1500 metre su üstü disiplininde yarışan Toparlak, 12 dakika 46.52 saniyelik süresiyle Avrupa üçüncüsü oldu.

Madalya Kazananlar

Derin Toparlak'ın bulunduğu kategoride, altın madalyayı Macar sporcu Kovacs Megyer, gümüş madalyayı ise ev sahibi Polonya'dan Filip Drabza kazandı.

TSSF Başkanı'ndan Tebrik

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Kadir Sağlam, Avrupa Şampiyonası'na madalya ile başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, Derin Toparlak'ı tebrik etti.

Şampiyona Bilgileri

Şampiyona, 20 Temmuz Pazar günü sona erecek. Paletli Yüzme Milli Takımı, kadınlarda Feyza Sarıhan, Adasu Ramazanoğlu, Ece Ayça Karabulut, Hayat Çalışkan, Melek Ecrin Belen, Ilgın Atasoy ve Irmak Ertemel; erkeklerde ise Derin Toparlak, Kaan Efe Kaya, Ömer Faruk Saydam, Derin Atman, Berk Yavuzaslan, Yağız Çaldaştan, Ege Şükür ve Arda Karacabay’dan oluşmaktadır.

Milli sporcu Derin Toparlak, Polonya'da düzenlenen 2025 CMAS Paletli Yüzme Havuz Avrupa...

Milli sporcu Derin Toparlak, Polonya'da düzenlenen 2025 CMAS Paletli Yüzme Havuz Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti.

Milli sporcu Derin Toparlak, Polonya'da düzenlenen 2025 CMAS Paletli Yüzme Havuz Avrupa...

Milli sporcu Derin Toparlak, Polonya'da düzenlenen 2025 CMAS Paletli Yüzme Havuz Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Halı Saha Fiyatlarına %600 Zam: Spor Tutkunları Şokta

Vodafone'lulara 60.000 TL Sıfır Faizli Kredi Fırsatı

Temmuz Ayında SED Ödemeleri Başladı: Ailelere Zamlı Destek

BDDK Kredi Kartı Borcu Yapılandırması: 48 Ay Vadeli Ödeme İmkanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Milli Judocu İbrahim Tataroğlu, Olimpiyat Hedefini Büyütüyor
2
Tarihi Namazgah Güreşleri'nde Yıldıray Ekin Şampiyon Oldu
3
CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi Manavgat Etabı Devam Ediyor
4
Derin Toparlak, Paletli Yüzme Avrupa Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı
5
Tekerlekli Sandalyedeki Şampiyon: Eşinin Desteğiyle Yükseliyor
6
Balkans Champion Wushu Athlete Berrin Sets Her Sights on World Championship
7
Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer Avusturya Kampını Değerlendirdi

Erdoğan'dan Tarihi Müjde: Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Resmen Başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Müjde: Adalet Bakanlığı'na 20 Bin Yeni Personel Alımı

Ticaret Bakanlığı'ndan Fiyat Etiketi Devrimi: Tüketicilerin Cüzdanını Koruyacak Yenilikler

Yargıtay'dan Emekliler İçin Tarihi Karar: Maaşlara Haciz Yolu Açıldı

Asgari Ücrette Zam Beklentisi Artıyor: Uzmanlar Sonbaharı İşaret Ediyor

ATM'lerdeki Yeni Dolandırıcılık Yöntemi: Hayalet Panel

İkinci El Araç Alacaklar Dikkat! Yeni Sigorta Düzenlemesi Geldi

İller Bankası'ndan 12 İlde Taşınmaz Satışı: Yüzde 35 Peşinat Yeterli!

BDDK Kredi Kartı Borcu Yapılandırması: 48 Ay Vadeli Ödeme İmkanı

Vodafone'lulara 60.000 TL Sıfır Faizli Kredi Fırsatı

Temmuz Ayında SED Ödemeleri Başladı: Ailelere Zamlı Destek

İstanbul'da Halı Saha Fiyatlarına %600 Zam: Spor Tutkunları Şokta