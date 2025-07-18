Derin Toparlak, Paletli Yüzme Avrupa Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı

Derin Toparlak, Avrupa Şampiyonası'nda Bronz Madalya ile Döndü

Türkiye'nin gururu Derin Toparlak, 2025 CMAS Paletli Yüzme Havuz Avrupa Şampiyonası'nda büyük bir başarı elde etti. Polonya'nın Olsztyn kentinde düzenlenen şampiyonada, erkekler 1500 metre su üstü disiplininde yarışan Toparlak, 12 dakika 46.52 saniyelik süresiyle Avrupa üçüncüsü oldu.

Madalya Kazananlar

Derin Toparlak'ın bulunduğu kategoride, altın madalyayı Macar sporcu Kovacs Megyer, gümüş madalyayı ise ev sahibi Polonya'dan Filip Drabza kazandı.

TSSF Başkanı'ndan Tebrik

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Kadir Sağlam, Avrupa Şampiyonası'na madalya ile başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, Derin Toparlak'ı tebrik etti.

Şampiyona Bilgileri

Şampiyona, 20 Temmuz Pazar günü sona erecek. Paletli Yüzme Milli Takımı, kadınlarda Feyza Sarıhan, Adasu Ramazanoğlu, Ece Ayça Karabulut, Hayat Çalışkan, Melek Ecrin Belen, Ilgın Atasoy ve Irmak Ertemel; erkeklerde ise Derin Toparlak, Kaan Efe Kaya, Ömer Faruk Saydam, Derin Atman, Berk Yavuzaslan, Yağız Çaldaştan, Ege Şükür ve Arda Karacabay’dan oluşmaktadır.

Milli sporcu Derin Toparlak, Polonya'da düzenlenen 2025 CMAS Paletli Yüzme Havuz Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti.

Milli sporcu Derin Toparlak, Polonya'da düzenlenen 2025 CMAS Paletli Yüzme Havuz Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti.