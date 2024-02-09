Derrick Köhn transferinde Sacha Boey detayı!

Galatasaray’ın ara transfer sürecinde takıma kattığı Derrick Köhn, dün İstanbul'a geldi. Oyuncunun gözlem raporunun onu "Sascha Boye'nin sol bek versiyonu" ile karşılaştırdığı ortaya çıktı.

Derrick Köhn transferinde Sacha Boey detayı!
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Geçici transfer döneminde imza atan Galatasaray'ın son transferi Derrick Köhn dün İstanbul'a geldi. Bundesliga 2 ekibi Hannover 96'dan sarı-kırmızılılara imza atan 25 yaşındaki sol bek hakkında scout ekibinin raporu yayımlandı.

Hazırlanan raporda Alman-Ganalı futbolcunun, 30 milyon euro karşılığında Bayern Münih'e satılan Sacha Boey'in sol ayağı olarak belirlendiği öğrenildi. Köhn'ün Bundesliga ve Serie A'dan çok sayıda teklif almasına rağmen Galatasaray'ı tercih ettiği bildirildi. Öte yandan Bayern Münih'te Köhn hakkında "yeni Alaba" yorumlarının yapıldığı da tespit edildi. Galatasaray yetkilileri, Boey gibi bu oyuncunun da yakın gelecekte kulübe çok büyük paralar kazandırabileceğini vurguladı.

Derrick Köhn transferinde Sacha Boey detayı!

Diğer taraftan; sarı-kırmızılı kulüp, transfer rakamlarını açıklarken şu ifadeleri kullandı:

 "Hannover'e 3 milyon 350 bin euro bonservis bedeli ve 300 bin euro şartlı ikramiye ödenecek. Oyuncu bu 300 bin euroyu alacak. 2024-25 sezonunda 450 bin, 2025 sezonu için ise 450 bin euro, 2025-26 sezonunda da 500 bin euro ücretle birlikte bir defa 50 bin euro tutarında imza ücreti verilecek."

Transferin son saatleri sarı-kırmızılı oyuncular için teklifler geldiğini öğrendik. Halil Dervişoğlu ayrılmak istemezken Kazımcan Ankaragücü'ne kiralandı. Oyuncudan kira ücreti alınmayacağı ve maaşının Capital ekibi tarafından ödeneceği söylendi.

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