Derya Kunur'un Yeni Hedefi: Üç Ülkede Şampiyonluk

Muşlu Türkiye Rekortmeni Derya Kunur'un Yeni Hedefi

Muşlu milli atlet Derya Kunur, uluslararası arenada altın madalya kazanmak için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. 26 yaşındaki Kunur, Yunanistan, Japonya ve Suudi Arabistan'da katılacağı önemli yarışmalara günde 30 kilometre koşarak hazırlanıyor.

Gelişen Bir Spor Kariyeri

14 yıllık sporculuk kariyerinde dikkat çekici başarılar elde eden Kunur, Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde antrenman yapıyor. Antrenör Naim Koçlardan gözetiminde sabah ve akşam çift antrenman yaparak, önümüzdeki önemli şampiyonalara hazırlanıyor.

Uluslararası Yarışmalar ve Hedefler

Derya Kunur, 26-27 Temmuz'da Yunanistan'da düzenlenecek Büyükler Balkan Şampiyonası, 13-21 Eylül'de Japonya'daki 20. Dünya Atletizm Şampiyonası ve 7-21 Kasım'da Suudi Arabistan'daki 2025 İslami Dayanışma Oyunları gibi büyük organizasyonlarda altın madalya hedefliyor.

Rekorları ve Gelecek Hedefleri

Atletizme 14 yıl önce başlayan Kunur, gençlerde 3 bin ve 2 bin engelli branşlarında Türkiye rekortmeni olduğunu belirtti. Kendisine ait olan bu rekorların son 7 yıldır kimse tarafından kırılamadığını ifade eden Kunur, 2028 Olimpiyatları için de sıkı bir çalışma programı uygulayacağını vurguladı.

Antrenörü Naim Koçlardan'ın Görüşleri

Antrenörü Naim Koçlardan, Derya'nın Türkiye rekortmeni olmasının yanında, gençlik ve spor konusunda eğitilmiş birçok başarılı sporcu yetiştirdiğini belirtti. Ayrıca, Muş Alparslan Üniversitesinden mezun olan Kunur'un, bu yılki önemli yarışmalara yönelik çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Sonuç olarak, Derya Kunur'un kararlılığı ve azmi, onu uluslararası arenada daha da ileri taşıyacak gibi görünüyor. İlimizi ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefleyen Kunur, başarılarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor.

Türkiye rekortmeni Muşlu milli atlet Derya Kunur, bu yıl üç farklı ülkede gerçekleştirilecek uluslararası organizasyonlarda altın madalya hedefiyle yoğun bir antrenman programı uyguluyor.

Türkiye rekortmeni Muşlu milli atlet Derya Kunur, bu yıl üç farklı ülkede gerçekleştirilecek uluslararası organizasyonlarda altın madalya hedefiyle yoğun bir antrenman programı uyguluyor.