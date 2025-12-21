Didim Belediyespor Karşıyaka Deplasmanından 3-1 Galibiyetle Döndü

TVF 2. Lig 7. Grup'ta mücadele eden Didim Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, ligin 18. haftasında zorlu Karşıyaka deplasmanından 3-1 galibiyetle döndü.

Maçın Özeti

Çekişmeli geçen karşılaşmada Didim’in sultanları, maç boyunca sergiledikleri yüksek mücadele gücü ve takım ruhu ile öne çıktı. Sporcuların inancı ve enerjisi, son düdüğe kadar oyundan kopmamalarını sağladı ve takım sahadan büyük bir sevinçle ayrıldı.

Başkanın Mesajı

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay alınan galibiyetin ardından bir tebrik mesajı yayımladı. Başkan Hatice Gençay mesajında, "Karşıyaka deplasmanında elde edilen bu anlamlı galibiyetle bizlere büyük bir gurur yaşatan Polat Group Didim Belediyespor Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum. Son ana kadar mücadeleyi bırakmayan sporcularımız, azimleri ve inançlarıyla Didim’i en güzel şekilde temsil etmiştir. Kızlarımızla gurur duyuyor, teknik heyetimizi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

