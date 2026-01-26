Didim, TYF Yelken Ligi Etaplarına Ev Sahipliği Yapacak

Didim, TYF Yelken Ligi etaplarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor; 3-7 Şubat ILCA, 21-25 Şubat IQ Foil, 9-13 Mart Formula Kite & Wingfoil düzenlenecek.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 16:47
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 16:47
TYF 2026 Faaliyet Programı kapsamındaki yarışlar Didim'de gerçekleştirilecek

Aydın’ın önemli turizm merkezlerinden biri olan Didim, Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) tarafından düzenlenen TYF Yelken Ligi yarışlarının önemli etaplarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Organizasyon, TYF 2026 Faaliyet Programı kapsamında yer alıyor ve yarışlar Didim Amfi Tiyatro Yeşil Alan üzerinden izlenebilecek. Ulusal ölçekte büyük önem taşıyan bu etkinlik, ilçenin spor turizmi potansiyeline katkı sunmayı hedefliyor.

Yarış programı şöyle planlandı:

3-7 Şubat 2026: 3. Ayak ILCA

21-25 Şubat 2026: 2. Ayak IQ Foil

9-13 Mart 2026: 2. Ayak Formula Kite & Wingfoil

Türkiye’nin farklı illerinden sporcuları, antrenörleri ve yelken tutkunlarını buluşturacak organizasyon için hazırlıklar sürüyor. Yetkililer, etkinliğin hem yerel ekonomiye hem de Didim’in yelken sporlarındaki bilinirliğine katkı sağlayacağını vurguluyor.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

