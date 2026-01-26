Van'da KYGM 10. Tematik Kış Kampı: 'Sosyal Psikoloji Kampı' başladı

Van'da 'Sosyal Psikoloji Kampı' kapılarını açtı

Açılış töreni ve katılımcılar

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen KYGM 10. Tematik Kış Kampları kapsamında Van'da gerçekleştirilen 'Sosyal Psikoloji Kampı' başladı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.

Açılışa Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakanlık Müşaviri ve Psikososyal Destek Hizmetleri Daire Başkanı Elif Güneş, STK temsilcileri, kurum amirleri ile 55 ilden gelen 130 erkek üniversite öğrencisi ve eğitmenler katıldı.

Açılış, Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Amine Hatun Erkek Öğrenci Yurdunda gerçekleştirildi. Törenin ardından katılımcılara tematik kış kampları ile ilgili hazırlanan videolar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüntülü mesajı izletildi.

Program içeriği ve hedefler

Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir açılış programında şunları ifade etti: 'Her sene rutin olarak ülkemizin çeşitli illerinde tematik olarak kış kampları yapılıyor. Bizlerde Van’da bu yıl Sosyal Psikoloji Kampı üzerine misafirlerimizi ağırlıyoruz'

İl Müdürü Özdemir, kamp boyunca farklı etkinliklerle öğrencileri ağırlayacaklarını belirterek şu bilgileri paylaştı: 'Çeşitli illerimizden gelerek GSB yurtlarında kalan 130 gencimizi misafir ediyoruz. 5 gün sürecek organizasyonun ilk 3 günü sosyal psikoloji üzerine, 4. gün ise ilimizin tarihi yerlerinin gezilmesi, 5. günde ise vedalaşma olacak. İnşallah her yıl yaptığımız kış kamplarımızda gençlerimizi ilimizin tarihi ve turistlik mekânlarında ağırlayıp onların güzel günler geçirmelerini ve güzel hatıralar biriktirmeleri için çaba sarf edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle ilimizde ağırlamaktan mutluluk duyduğumuz gençlerimizi ve kamp boyunca öğrencilere çeşitli alanlarda sunumlar yapacak olan kıymetli hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz'

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI KREDİ VE YURTLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN KYGM 10. TEMATİK KIŞ KAMPLARI "SOSYAL PSİKOLOJİ KAMPI" VAN’DA BAŞLADI.